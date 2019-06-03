У Київській області у ставку втопився 6-річний хлопчик

У Київській області у ставку втопився шестирічний хлопчик.Трагедія сталася 2 червня в селі Поправка Білоцерківського району. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області Facebook.

"Згідно з попередніми даними, дитина разом з 11-річним братом пішли рибалити на місцевий ставок з дозволу родичів. Під час риболовлі стався нещасний випадок, хлопчик послизнувся, впав у воду і потонув", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що ставка дитини дістав сусід, якого покликали на допомогу. За фактом загибелі дитини відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

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