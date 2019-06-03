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03 червня 2019, понеділок, 20:51 11
Події 2019-06-03T22:30:03+03:00
Українські Новини
У Київській області у ставку втопився 6-річний хлопчик

У Київській області у ставку втопився 6-річний хлопчик

У Київській області у ставку втопився шестирічний хлопчик.Трагедія сталася 2 червня в селі Поправка Білоцерківського району. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області Facebook.

"Згідно з попередніми даними, дитина разом з 11-річним братом пішли рибалити на місцевий ставок з дозволу родичів. Під час риболовлі стався нещасний випадок, хлопчик послизнувся, впав у воду і потонув", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що ставка дитини дістав сусід, якого покликали на допомогу. За фактом загибелі дитини відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

У Львівській області 8-річний хлопчик провалився під лід і потонув.

Раніше в Тернопільській області в річці знайшли 4-річного малюка.

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