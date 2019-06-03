Фото дня: У Києві знову навала барвистих метеликів-репейниц, які летять на північ

Метелики, скупчення яких днями бачили у Києві та інших містах, - чортополохівки або чертополохові вуглокрильниці (лат. Vanessa cardui, укр. сонцевик будяковий), які мігрують до України з Африки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів Facebook.

"Ще недавно ці "туристи" бачили пейзажі Північної Африки, а зараз подорожують на північ, щоб восени знову повернутися в Африку. Під час міграції швидкість переміщення метеликів може досягати швидкості до 50 км/год. і за добу пролітають до 500 км! Виявляється, що ці метелики летять велетенські відстані і зимують десь на півночі Африки чи на Близькому сході, де відкладають яйця, і на цьому річний життєвий політ метеликів закінчується", - йдеться в повідомленні.

Нове покоління метеликів виводиться з яєць, відбувається перетворення з гусениці в лялечку і дорослого метелика, і вони знову мігрують з України і більш північних країн Європи, де цикл повторюється знову.

В Мінекології додали, що зараз мігрує ще один вид сонцевиків — сонцевик адмірал, більш темного кольору, ніж чортополохівка.

Нагадаємо, що в цей же час в минулому році в Києві і околицях теж сталося справжнє нашестя метеликів.

А нові розкопки показали, метелики з'явилися на 50 млн років раніше, ніж всі думали.