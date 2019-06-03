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03 червня 2019, понеділок, 18:56 141
Суспільство 2019-06-03T20:15:02+03:00
Українські Новини
На Буковині чиновники запропонували позбавляти батьківських прав парафіян храму, який захищають віруючі, – УПЦ

На Буковині чиновники запропонували позбавляти батьківських прав парафіян храму, який захищають віруючі, – УПЦ

Юрій Кітар. Фото: zastavna.bukoda.gov.ua
Юрій Кітар. Фото: zastavna.bukoda.gov.ua

Голова Заставнівської районної державної адміністрації (РДА) Юрій Кітар запропонував позбавити батьківських прав парафіян Свято-Успенського храму Української православної церкви (УПЦ) у селі Васловівці Чернівецької області. Він зібрав комісію у складі 12 осіб – представники соціальної служби, поліції та лікарі.

Про це повідомив Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Чернівецько-Буковинської єпархії.

"Комісія розглянула питання: небезпека вихователів і педагогів, вірних УПЦ, позбавлення батьківських прав парафіян Свято-Успенського храму УПЦ села Васловівці", - повідомили в єпархії.

У прес-службі розповіли, що представники влади вважають, що "вихователі наражають на небезпеку своїх дітей (мається на увазі події 26 травня, коли прихильники ПЦУ зняли ворота і спробували захопити храм і віруючі та їх діти могли постраждати від рук агресивних людей). Як можуть нашкодити вихователі в навчальному закладі з чужими дітьми?".

Представників соцслужби захисту дітей залучили, "щоб вони обходили хати парафіян, проводили бесіди, щоб віруючі не брали з собою дітей до храму, або відразу після богослужіння терміново відправляли дітей додому, щоб вони випадково не постраждали й не заважали захоплення храму. У випадку, якщо батьки не прислухаються до порад соціальної служби їх позбавлятимуть батьківських прав".

В єпархії опублікували відповідь парафіян Свято-Успенського храму.

"Не існує іншого шляху навчити дітей віри Христової, ніж власним батьківським прикладом. Якщо нас змушують вибрати віру або роботу, то ми готові написати заяви про звільнення. Ми ходили з дітьми до храму, ходимо і будемо ходити. Коли ми на службі у храмі, що діти самі повинні робити вдома? Коли ми молитовно цілими днями і ночами в храмі, по черзі змінюючи один одного, що дітям самим робити вдома?", - запитують віруючі.

Парафіяни Свято-Успенського храму. Фото: facebook.com/church.information.centerПарафіяни Свято-Успенського храму. Фото: facebook.com/church.information.center

"Якщо глава району щиро стурбований безпекою дітей, то нехай краще припинить спроби захоплення храму. Всі знають - що захопити храм - це його особиста ініціатива, Кітаря Юрія", - кажуть у єпархії.

Як повідомлялося, 26 травня відбулася спроба захоплення Свято-Успенського храму в селі Васловівці. Парафіяни написали звернення до Президента України Володимиру Зеленському із проханням припинити беззаконня і забезпечити дотримання прав віруючих.

Більше новин про: УПЦ Українська православна церква Захоплення храмів Свято-Успенський храм Юрій Кітар Заставнівська РДА Васловівці

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