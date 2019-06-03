Варфоломій заявив, що Київського патріархату УПЦ немає і ніколи не існувало

Константинопольський патріарх Варфоломій на зустрічі з журналістами констатував, що ніякого Київського патріархату Української православної церкви (УПЦ КП) ніколи не було та немає.

Про це повідомило інформаційне агентство Forum.

"Так званий "Патріархат Києва" не існує та ніколи не існував", - процитував Варфоломія в понеділок, 3 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

За словами Варфоломія, створення та надання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ) ніяк не пов'язано з політикою.

"Це було пастирської стурбованістю тим, що Україна не могла насолоджуватися повною свободою від зовнішнього впливу, особливо від Російського держави", - стверджував він.

Що стосується нинішнього статусу Філарета, який до створення ПЦУ очолював неканонічну Української православної церкви Київського патріархату, то, за словами Варфоломія, той лише "був відновлений на посаді як колишній митрополит Київський". Зараз же відповідальним за управління українською православною церквою, на думку Константинопольського патріарха, є Епіфаній, який очолив ПЦУ .