В Одеській області чоловік зірвався з каруселі і загинув

Вчора в Білгород-Дністровському сталася трагедія. Пізно ввечері, катаючись на одному з атракціонів, встановлених приватними підприємцями близько Аккерманської фортеці, загинув 42-х річний чоловік. За наявною інформацією, житель села Шабо. Про це повідомляє Бессарабія Інформ.\r\nЧоловік зірвався з крісла каруселі, під час її руху і впав на землю. Прибулі на місце події медики констатували смерть.\r\nОчевидці говорять про декілька версій події: від не пристебнутих належним чином ременів безпеки до порушення техніки безпеки самим загиблим. Також, як повідомляють свідки, трагедія сталася на очах у рідних чоловіка.\r\nОбставини події належить з'ясувати правоохоронцям. Попередньо відомо, що трагедію кваліфікують за статтею 275 КК України — порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Харкові з атракціону впав 8-річний хлопчик.\r\n