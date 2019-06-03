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03 червня 2019, понеділок, 16:56 21
Події 2019-06-03T17:45:02+03:00
Українські Новини
В Одеській області чоловік зірвався з каруселі і загинув

В Одеській області чоловік зірвався з каруселі і загинув

Вчора в Білгород-Дністровському сталася трагедія. Пізно ввечері, катаючись на одному з атракціонів, встановлених приватними підприємцями близько Аккерманської фортеці, загинув 42-х річний чоловік. За наявною інформацією, житель села Шабо. Про це повідомляє Бессарабія Інформ.

Чоловік зірвався з крісла каруселі, під час її руху і впав на землю. Прибулі на місце події медики констатували смерть.

Очевидці говорять про декілька версій події: від не пристебнутих належним чином ременів безпеки до порушення техніки безпеки самим загиблим. Також, як повідомляють свідки, трагедія сталася на очах у рідних чоловіка.

Обставини події належить з'ясувати правоохоронцям. Попередньо відомо, що трагедію кваліфікують за статтею 275 КК України — порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові з атракціону впав 8-річний хлопчик.

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