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03 червня 2019, понеділок, 16:49 141
Бізнес 2019-06-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
Василь Хмельницький з іспанцями побудують 2 СЕС в Україні

Василь Хмельницький з іспанцями побудують 2 СЕС в Україні

Василь Хмельницький. Фото: прес-служба
Василь Хмельницький. Фото: прес-служба

Компанія Василя Хмельницького UDP Renewables уклала угоду на 30,6 млн євро з іспанською компанією Acciona про будівництво 2 сонячних електростанцій (СЕС) в Одеській області.

Про це підприємець заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, відзначивши, що станції зможуть виробляти 55 ГВт енергії на рік.

"Це плюс тепло, світло, електрика для 23 000 українських родин, і мінус 53 000 тонн викидів діоксиду вуглецю на рік, - написав Хмельницький. – Але чому я радий найбільше, це партнерству з світовим лідером Acciona. Такі глобальні гравці приходять до України не лише з інвестиціями, вони й діляться досвідом і стандартами організації бізнес-процесів".

Як повідомлялося раніше, першим проектом іспанського енергетичного гіганта на українському ринку стала Димерська СЕС (Київська область) із загальною піковою потужністю 57,6 МВт. Перша черга цієї СЕС була введена в експлуатацію компанією UDP Renewables в 2018 році. "Саме в таких проектах з дуже вимогливим міжнародним партнером і загартовується наша команда, вчиться працювати за найвищими стандартами якості, - заявив Сергій Євтушенко, керуючий партнер UDP Renewables, - Саме можливість навчатися роботі за світовими стандартами я вважаю найбільшою цінністю нашого партнерства з іспанцями".

Acciona – іспанська конгломерат, який спеціалізується на великих інфраструктурних проектах та проектах у сфері відновлюваної енергетики. Компанія має 30-річний досвід і представництва в більш ніж 40 країнах. У 2018 році дохід Acciona склав близько 7,5 млрд євро.

UDP Renewables – інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики. Диверсифікуючи ресурси та розміщення своїх об'єктів, UDP Renewables планує вже до 2022 році стати одним з найбільших виробників чистої енергії в Україні з загальною потужністю електростанцій понад 300 МВт. UDP Renewables входить до складу інвестиційної групи UFuture, яка об'єднує компанії та соціальні проекти українського підприємця Василя Хмельницького і сформувала портфель активів у багатьох сферах – від нерухомості, інфраструктури і промисловості до інноваційних парків, відновлюваної енергетики та фармацевтики.

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