"Інтер" і "НТН" покажуть Європейські ігри-2019 - аналог олімпійських змагань

Цього літа на "Інтері" знову – великий спорт! InterMediaGroup отримала права на трансляцію Європейських ігор-2019 – міжнародних комплексних спортивних змагань серед спортсменів Європейського континенту. Мільйони українських вболівальників зможуть бути причетними головної спортивної події року і підтримати нашу збірну у боротьбі за медалі, повідомляє прес-служба "Інтера".

"Нова історія світового спорту пишеться в нас на очах, – каже Ганна Безлюдна, керівник InterMediaGroup. –Європейські ігри цього рокупройдуть всього лише вдруге– ми стаємо свідками народження нової унікальної світової спортивної події. У нас на очах у прямому ефірі будуть встановлюватися нові рекорди. По духу, за форматом Європейські ігри будуть відповідати рівню Олімпіади. Мільйони спортивних уболівальників отримають ще одне справжнє спортивне свято. Трансляції таких змагань дають мільйонам глядачів відчуття причетності, спільної перемоги. Цього року в Європейських іграх беруть участь 50 країн, зокрема і збірна України".

Європейські ігри-2019. Фото: "Інтер"

II Європейські ігри пройдуть із 21 по 30 червня в Мінську. Столиця Білорусі прийме понад 4 тисячі спортсменів із 50 країн Європи. Всього буде розіграно 199 комплектів нагород у 15 видах спорту і 23 дисциплінах. А у 8 видах спорту будуть розіграні ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Представляти Україну на Європейських іграх-2019 буде близько 200 спортсменів. Вони змагатимуться за медалі у 21 дисципліні: бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, вільна та греко-римська боротьба, веслування на байдарках і каное, велоспорт (шосе, трек), спортивна та художня гімнастика, легка атлетика, дзюдо, карате, пляжний футбол, самбо, стрільба (з лука, кульова, стендова), стрибки на батуті, спортивна акробатика, настільний теніс. У перших Європейських іграх, що пройшли 2015-го року в Баку, збірна України завоювала 46 нагород. Спортивні експерти прогнозують, що й цього разу шанси на перемогу в української збірної великі: щодня очікується по 2-3 медалі.

Змагання II Європейських ігор будуть ексклюзивно показані на телеканалах "Інтер" та НТН. На період проведення мультиспортивного форуму на каналах буде запровадженеспецпрограммування. "Оскільки подій багато, ми будемо їх висвітлювати одразу на двох телеканалах групи–"Інтері"та НТН, – говорить керівник редакції спортивних програмтелеканалу "Інтер" Роман Кадємін.– Основний акцент буде зроблений на трансляціях фіналів. Тобто 99% мовлення Європейських ігор у нашому ефірі – це реальна боротьба за медалі. Всього у нас заплановано на даний момент 52 трансляції: 19 – на "Інтері" і 33 – на НТН. Щодня на каналі НТН виходитимуть огляди попереднього дня. Крім цього, безумовно, серйозна увага Іграм буде приділена в ефірі "Ранку з Інтером". До Мінська поїде знімальна група програми. Ексклюзивні репортажі та інтерв'ю з українськими та світовими зірками спорту глядачеві гарантовані!"

Не пропустіть головну спортивну подію року! Дивіться змагання Європейських ігор-2019 з 21 червня на телеканалах "Інтер" та НТН.