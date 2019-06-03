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03 червня 2019, понеділок, 16:05 4
Події 2019-06-03T20:32:13+03:00
Українські Новини
У Києві обвалилася будівля коледжу

У Києві обвалилася будівля коледжу

Обвал стався перед вихідними. Фото: lb.ua
Обвал стався перед вихідними. Фото: lb.ua

У Києві стався обвал у занедбаному крилі будівлі Коледжу геологорозвідувальних технологій на вулиці Тютюнника. Про це повідомляє LB.ua.

В адміністрації коледжу розповіли, що раніше там знаходився гуртожиток, але зараз там ніхто не живе. Обвал стався перед вихідними.

Коледжу геологорозвідувальних технологій був створений у 1930 році. Це єдиний навчальний заклад України, який готує молодших спеціалістів геологорозвідувальних спеціальностей.

Обвал стався перед вихідними. Фото: lb.uaОбвал стався перед вихідними. Фото: lb.ua

А також раніше було опубліковано відео, як у центрі Одеси падають шматки балконів.

Раніше у Львові на чоловіка впала частина фасаду будинку.

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