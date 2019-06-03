У Києві обвалилася будівля коледжу

У Києві стався обвал у занедбаному крилі будівлі Коледжу геологорозвідувальних технологій на вулиці Тютюнника. Про це повідомляє LB.ua.\r\nВ адміністрації коледжу розповіли, що раніше там знаходився гуртожиток, але зараз там ніхто не живе. Обвал стався перед вихідними.\r\nКоледжу геологорозвідувальних технологій був створений у 1930 році. Це єдиний навчальний заклад України, який готує молодших спеціалістів геологорозвідувальних спеціальностей.\r\nОбвал стався перед вихідними. Фото: lb.ua\r\nА також раніше було опубліковано відео, як у центрі Одеси падають шматки балконів.\r\nРаніше у Львові на чоловіка впала частина фасаду будинку.