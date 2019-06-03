Вільний ринок електроенергії загрожує Коломойському мільярдними втратами, – Мустафа Найем

Депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм (позафракційний) вважає, що близький до Президента України Володимира Зеленського бізнесмен Ігор Коломойський намагається "поховати" ринок електроенергії, оскільки його запуск загрожує йому мільярдними втратами.

Про це Найєм написав у колонці "Слуги і олігархи" для журналу "Новий час".

"Якщо енергоринок запрацює, ціна на електроенергію зросте в першу чергу для промислових споживачів. У виробництві феросплавів та металургії, де зосереджені інтереси Коломойського, вона становить до 50% структури собівартості. Вільний ринок загрожує лідеру групи "Приват" багатомільярдними втратами. І зараз робиться все, щоб цей процес відкласти на невизначений термін", - заявив народний депутат.

На думку нардепа, "Коломойський зараз поспішає розставити червоні прапорці, відзначаючи якомога більшу територію владних повноважень, на які він претендує поширити свій вплив - через енергорегулятора та Антимонопольний комітет України".

Також Найєм звернув увагу, що в оточенні Президента вже сформувалися 2 табори: "кварталівців" і "приватівців", конкуренція між якими загрожує перерости у протистояння відразу після парламентських виборів. "Конфлікт між Зеленським і Коломойським - питання часу", - вважає Найєм.

"Сьогодні обидві команди все ще сильно взаємозалежні, а опоненти все ще зберігають вплив у правоохоронних органах, парламенті та влади на місцях. Зеленському і його партії критично важлива підтримка "1+1" під час виборів, а Коломойському - час для нарощування впливу в наступному складі парламенту. Але вже зараз умовну групу "Приват" обмежили у впливі на формування списку кандидатів у народні депутати "Слуги народу". Оточення Коломойського змушено шукати альтернативні способи потрапляння до парламенту", - констатував він.

Нагадаємо, другий етап нового ринку електроенергії відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії" повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Запуск ринку електроенергії є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою планується отримати в поточному році 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС) в розмірі 500 млн євро.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) підготувала всю нормативну базу, яка необхідна для запуску з 1 липня нової моделі ринку електроенергії. "Ми в середу приймемо ще 2-3 питання, і вся нормативна база буде прийнята, і, думаю, введення буде вчасно", - зазначив Гройсман в інтерв'ю телеканалу "Інтер" 31 травня.