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03 червня 2019, понеділок, 14:36 145
Верховна Рада і партії 2019-06-03T14:39:58+03:00
Українські Новини
РНБО - це не мильна опера, – Сенченко розкритикував засідання ради

РНБО - це не мильна опера, – Сенченко розкритикував засідання ради

Андрій Сенченко. Фото: radiosvoboda.org
Андрій Сенченко. Фото: radiosvoboda.org

Андрій Сенченко, лідер правозахисного руху "Сила права", жорстко розкритикував перше засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Свою думку він виклав у авторській колонці.

Сенченко, якого ще недавно вважали координатором військового кабінету Юлії Тимошенко, шокований порядком денним і форматом роботи першого засідання під головуванням президента Зеленського.

"Перший указ, перший закон, перше засідання РНБО - все це дуже символічне питання для будь-якого президента. Хоча насправді вони важливі, в першу чергу, для нас, громадян, і для всієї країни, тому що демонструють пріоритети нового керівника і його розуміння пріоритетів суспільства.

На першому засіданні найвищого органу, завдання якого визначати стратегію оборони і безпеки держави, мова йшла не про питання війни і миру, не про шляхи повернення Криму і Донбасу, не про фіксування трильйонних збитків, завданих російською збройною агресією українським громадянам, українському бізнесу і українській державі, а про енергетику. Тоді чому не про проблеми, від яких страждає шоу-бізнес?

Що стосується формату, то було заявлено, що в подальшому в такому новому форматі відкритих дискусій на засіданні РНБО будуть вирішуватися всі проблеми України, в тому числі і по війні на Донбасі і звільненню заручників.

Як людина, яка навесні 2014 провела успішні переговори з обміну сорока наших військових і цивільних, захоплених окупантами в Криму, на одного російського ГРУшника Романа Філатова, можу стверджувати, що, коли на цьому питанні починається піар, результативні переговори закінчуються.

Крім того, засідання РНБО - це не мильна опера. Вони не можуть проводитися у відкритому режимі принаймні з двох причин. Перша - в засіданні беруть участь носії державної таємниці, які під час обговорення використовують секретну інформацію і приймають рішення, що стосуються оборони і безпеки держави. Друга, засідання РНБО - це формат максимально відвертої відповідальної розмови, а не позування на публіку перед телекамерами", - вважає Сенченко.

Сьогодні, 3 червня, також стало відомо, що "Сила права" Сенченка та "Спільна справа" Данилюка разом йдуть на вибори.

Андрій Сенченко, до недавнього часу - один з головних соратників Юлії Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, деокупації і реінтеграції Криму та Донбасу. Його позиціонували як кандидатуру на посаду міністра оборони від ВО "Батьківщина", але політик заявив про вихід з партії. Сенченко - голова громадського правозахисного руху "Сила права", працює над міжнародним визнанням РФ як агресора. Комендант Жовтневого палацу під час Революції гідності, в 2014 році був т.в.о. заступника голови Адміністрації Президента України, вважається організатором "водної блокади" Криму.

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