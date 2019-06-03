Для зміни тарифів на залізничні перевезення потрібно залучати експертів та вивчати світовий досвід, - Всеукраїнська енергетична асамблея

Для зміни тарифів на залізничні перевезення потрібно залучати експертів та вивчати світовий досвід, - Всеукраї

Експерти, представники галузей, профільні бізнес-асоціації повинні разом з УЗ працювати над новими тарифами на залізничні перевезення. Про це заявив виконавчий директор Всеукраїнської енергетичної асамблеї Олексій Чернявський, коментуючи пропозиції "Укрзалізниці" за створення нової моделі формування тарифів на залізничні перевезення, які були презентовані в минулу п'ятницю на засіданні Державної регуляторної служби України.

"Будь-які зміни в тарифоутворенні вимагають всебічного обговорення та аналізу оцінки впливу на галузі та економіку країни в цілому. Важливо чітко розуміти обсяги інфраструктури, отримати підтвердження ринкової вартості утримання інфраструктури. Для детального опрацювання нових тарифів потрібно залучити експертів, представників галузей, профільні бізнес-асоціації, також важливо ознайомитися зі світовими практиками. Це не швидкий процес, менше року я б не закладав. Сподіваюся, в процесі розробки нового керівництва почне функціонувати незалежний регулятор - Національна комісія з регулювання транспорту, яка і проконтролює процес реформування тарифів", - зазначив Чернявський.

Виконавчий директор Всеукраїнської енергетичної асамблеї також відзначає важливість наявності діалогу між залізницею і вантажовідправниками.

"Меморандум про взаєморозуміння між залізничниками і бізнесом ще не підписаний, а УЗ вже починає виконувати пункти цього документа – представлено новий підхід до тарифоутворення. Цим УЗ показує настрій на конструктивний діалог з бізнесом", - підкреслив експерт.

Як раніше повідомлялося, у Державної регуляторної службі були презентовані пропозиції "Укрзалізниці" за створення нової моделі формування тарифів на залізничні перевезення, розробка якої є одним з пунктів меморандуму про співпрацю між УЗ і великим бізнесом.

Як повідомлялося, раніше представники бізнесу зі своєї сторони підписали Меморандум з "Укрзалізницею", в якому погодилися на підвищення вантажних тарифів на 14,2%. Водночас у проекті документа було зазначено, що до 1 квітня 2020 року залізниця не буде виходити з ініціативами, які передбачають як пряме підвищення тарифу, так і різні непрямі методи збільшення витрат вантажовідправниками.