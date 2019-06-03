На нових станціях метрополітену з'являться туалети для пасажирів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства зобов'язало проектувальників облаштовувати туалети для пасажирів на станціях метрополітенів.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Згідно йому, відповідну норму міністерство включило у Державні будівельні норми "Споруди транспорту. Метрополітени".

При новому будівництві та реконструкції повинні передбачатися санвузли в межах вестибюля станцій, тобто на вході/виході до них.

Санвузли повинні бути доступними для всіх груп населення і враховувати потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

У складних умовах при реконструкції станції дозволяється влаштовувати санвузли в суміщених підземних переходах поза шляхами евакуації або поруч зі станцією на поверхні землі.

У таких випадках, згідно з новими ДБН, санвузли повинні мати окрему від метро систему побутової каналізації.

Норма вступає в дію з 1 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко анонсував початок активного будівництва метро на Виноградар.

А от метро на Троєщину прийдеться почекати.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства зобов'язало проектувальників облаштовувати туалети для відвідувачів у великих супермаркетах.