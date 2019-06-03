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03 червня 2019, понеділок, 14:05 188
Транспорт 2019-06-03T15:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" купує масла у двох нардепів за цінами на 54% вище ринкових, – ЗМІ

"Укрзалізниця" купує масла у двох нардепів за цінами на 54% вище ринкових, – ЗМІ

"Укрзалізниця". Фото: Українське Фото

Найближчим часом Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Укрзалізниця" має намір закупити масел на суму більш ніж 500 млн гривень. Очікувана ціна закупівель за всіма позиціями в середньому вище ринкової на 54%. При цьому останні 3 роки в тендерах беруть участь лише 2 учасника ринку, інших "Укрзалізниця" відсіває процедурами допуску.

Про це повідомило інтернет-видання "Дзеркало тижня".

Вже 3 роки в тендерних закупівлях масел "Укрзалізниці" беруть участь лише 2 учасника. Бердянський "Агрінол", який пов'язують з депутатом групи "Воля народу" Олександром Пономарьовим і столичний КСМ, близький до Олександра Грановського, який нещодавно покинув ряди "Блоку Петра Порошенка".

Щорічно державний монополіст споживає масел на сотні мільйонів гривень. Більшість споживаної продукції "Укрзалізниці" - старі ДСТУ масла, найбільш масовими з яких є марки М-14В2, М-14Г2ЦС та М-10Г2К. На них припадає 75% від загального обсягу мастильних матеріалів, що закуповуються компанією.

Незважаючи на те, що зазначені масла можна купити у десятка різних виробників, у тендерах беруть участь лише 2 вищеперелічених гравця, оскільки "Укрзалізниця" вимагає специфічну документацію.

Проаналізувавши закупівлі, видання повідомило, що саме ходове масло М-14В2 коштує 28 300 гривень/тонна, тоді як "Укрзалізниця" була готова закуповувати його в квітні по 37 474 гривень/тонна, або на 32,4% дорожче. Друга популярна марка М-14Г2ЦС пропонувалася на ринку в середньому по 33 500 гривень/тонна, а перевізник був готовий платити на 28,3% дорожче - 43 163 гривень/тонна.

Враховуючи, що найближчим часом компанія збирається провести тендер на 500 млн гривень, держкомпанія "Укрзалізниця" переплатить мінімум 150 млн гривень.

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