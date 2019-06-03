"Укрлендфармінг" виділив 60 тис. гривень на підтримку занять спортом дорослими й дітьми у Полтавській та Сумській областях

Підтримка позашкільних навчальних закладів та організація дозвілля дорослих і дітей на селі займає чільне місце серед проектів співпраці агрохолдингу "Укрлендфармінг" з сільськими громадами на території його діяльності. Керівником і засновником холдингу є Олег Бахматюк.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Досить популярним видом спорту для жителів сіл є волейбол. Підприємства "Укрлендфармінгу" постійно підтримують як проведення місцевих турнірів серед дорослих команд, так і юнацькі волейбольні команді в цілому.

Зокрема, "Укрлендфармінг" забезпечив призовий фонд у 10 тис. гривень для волейбольних турнірів у Гадяцькому районі Полтавської області. 16 квітня професійну спортивну форму та м’ячі від представників агрохолдингу отримала дівоча юнацька волейбольна команда Лохвицької ДЮСШ. По два комплекти спортивної ігрової форми та спортивний костюм вручили кожній з 61 учасниці команди. Проект вартістю майже 31 тис. гривень є одним з кількох, запланованих компанією на підтримку цієї відомої в Україні ДЮСШ. Після чемпіонату Полтавської області в квітні волейбольна команда планує взяти участь у Всеукраїнському чемпіонаті з волейболу, який відбудеться в червні 2019 року.

"Діти – наше майбутнє. У своїй благодійній діяльності "Укрлендфармінг" намагається приділяти максимальну увагу дітям. Наша компанія бере активну участь у їхньому всебічному розвитку і всіляко сприяє у досягненні ними своїх маленьких, але вже таких амбітних і дорослих цілей у житті", – поділився директор підприємства Групи "Райз-Схід" Юрій Щербак під час урочистого вручення на тренувальному майданчику комплектів одягу та реквізиту юним спортсменкам.

Директор Лохвицької дитячо-юнацької спортивної школи Ольга Яблунівська зазначила: "Розуміння важливості дитячого спорту притаманне не кожній бізнес-структурі. ТОВ "Райз-Схід", яке входить до "Укрлендфармінгу", є одним з небагатьох приємних виключень. Отримувати призові місця на змаганнях, опікуватися тренувальним процесом і знати, що для забезпечення діяльності команди буде підтримка від не байдужих до теми всебічного розвитку дітей, до занять спортом підростаючого покоління, є життєво необхідним для кожної ДЮСШ".

Спонсорська допомога "Укрлендфармінгу" дитячому футбольному клубу "Динамо Білопілля" в сумі 15 700 гривень допомогла команді юних спортсменів взяти участь у міжнародному дитячому футбольному турнірі Odessa Cup в місті Южне Одеської області.

"Укрлендфармінг" є вертикально інтегрованим холдингом, який працює на території 22 областей України. Компанія вкладає десятки мільйонів гривень в проекти, пов’язані з поліпшенням рівня життя мешканців тих населених пунктів, у яких розташовані підприємства агрохолдингу.