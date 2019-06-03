В аеропорту Ярославського відкрилося регулярне сполучення з італійським Ріміні і Одесою

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в рамках розвитку мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень відправив перші регулярні рейси на лінії Харків-Одеса і Харків-Ріміні (Італія).

Інавгураційні вильоти на двох нових маршрутах відбулися 2 червня. Ці маршрути відкриті в рамках розширення співпраці з лоукост авіаперевізником SkyUpAirlines, який постійно базує в аеропорту Ярославського одне зі своїх повітряних судів- сучасний лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

"Авіакомпанія SkyUpAirlines запустила прямі рейси з харківського аеропорту в Ріміні (Італія), а з 25 травня почалося виконання регулярних рейсів за маршрутом Харків-Барселона (Іспанія), а з 30 травня - Харків-Ларнака (Кіпр)", - розповіла компанія-оператор іжнародний аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, про розширення маршрутної мережі SkyUpAirlines з Харькова.

Таким чином, жителі міста та регіону отримали регулярне зручне пряме сполучення з трьома великими туристичними центрами Європи. На внутрішніх рейсах с 2 червня харківський аеропорт додав новий маршрут Харків-Одеса, який також обслуговує лоукост авіаперевізник SkyUpAirlines.

"Розвиток внутрішніх перельотів для аеропорту "Харків" - один з пріоритетних напрямків. Традиційно високим попитом користуються рейси до Києва. SkyUpAirlines розраховує і на популярність одеського напрямку, особливо в літні місяці, а також планує нові маршрути між містами України", - розповіли в прес-службі харківського аеропорту Ярославського, і уточнили, що перший літак відправився до Одеси з повним завантаженням, а час у дорозі становив одну годину.

Вильоти по одеському напрямку будуть здійснюватися щочетверга та щонеділі, вартість квитків становитиме від 491 гривні.

В найближчі дні аеропорт Ярославського в партнерстві зі SkyUpAirlines з'єднає Харків регулярним сполученням з низкою інших великих туристичних центрів: з 4 червня - з Кутаїсі (Грузія), з 6 червня - з Ларнакою (Кіпр), з 11 червня - з Парижем (Франція) .Також в літній період SkyUpAirlines виконуватиме чартерні рейси з Харкова на популярних туристичних напрямках - Шарм-Ель-Шейх (Єгипет), Тіват (Чорногорія), Монастір ( Туніс) і Анталія (Туреччина).

Білети на всіх нових маршрутах вже доступні на сайті авіакомпанії, в касах аеропорту і квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного їй аеродрому. Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди.

За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 році Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас.

У 2019 аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за пасажиропотоком Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт Украіни. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - WizzAir, TurkishAirlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUpAirlines, ButaAirwaysі багато інших.