"Укрзалізниця" та великий бізнес наблизилися до підписання меморандуму, - ЗМІ

У Державній регуляторній службі були презентовані пропозиції "Укрзалізниці" зі створення нової моделі формування тарифів на залізничні перевезення, розробка якої є одним із пунктів меморандуму про співпрацю між УЗ і великим бізнесом, пише Обозреватель.

За словами голови Федерації металургів Сергія Біленького, цей крок є позитивним сигналом із боку монополіста.

"Ми вітаємо такий крок назустріч бізнесу. Одним із пунктів Меморандуму про взаєморозуміння між залізничниками та вантажовласниками, який зараз перебуває на розгляді Наглядової ради "Укрзалізниці", якраз і було те, що ми разом із залізничниками і попрацюємо над проектом нового тарифного бюлетеня, який у нашій країні не оновлювався з радянських часів", – зазначив він.

За словами Біленького, попереду непростий процес доопрацювання цієї ініціативи.

"Тепер нам належить уже сідати експертними групами і дуже серйозно розбиратися. Це досить складний процес. Але ще раз наголошую: ця позиція має право на існування і ми готові приєднатися до її обговорення з тим, щоб на виході отримати якийсь документ", – зазначив Біленький.

За його словами, наступним кроком назустріч бізнесу має стати підписання Меморандуму про взаєморозуміння.

"Тоді ми будемо розуміти, що до 1 квітня 2020 року ми не стикнемося з якимись рухами з боку УЗ із приводу підвищення тарифів та інших заходів, які прямо впливають на витрати вантажовласників. За цей час ми могли б напрацювати детальну концепцію нового тарифного бюлетеня – і рухатися далі", – пояснив Біленький.