Українці стали купувати більше автомобілів

У травні 2019 року порівняно з травнем 2018 року продажі нових легкових автомобілів збільшилися на 1,6% до 6,9 тис. одиниць.\r\nПро це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.\r\n"У травні 2019 року на українському ринку було реалізовано 6,9 тис. нових легкових автомобілів, що всього на 1,6% більше, ніж рік тому", - сказано в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, найбільшийм попитом у минулому місяці в українців користувалися автомобілі марки Toyota.\r\nСвої перші реєстраційні номери в травні отримали тисяча двісті тридцять вісім нових Тойот.\r\nТаким чином, показник річної давності цього японського бренду покращився майже на 46%.\r\nДругим за популярністю став Renault.\r\nЗа місяць 967 нових легкових автомобілів цієї марки поповнили автопарк країни.\r\nПорівняно із травнем 2018 року попит на нові Renault в Україні зріс на 29%.\r\nНезважаючи на незначне відставання (0,6%) від свого торішнього показника, третє місце зайняв Hyundai.\r\nВ активі цієї марки 501 зареєстрований автомобіль.\r\nЧетвертий рядок травневого рейтингу у Nissan - 468 реалізованих машин і 26% зростання до травня минулого року.\r\nЗамикає лідерську п'ятірку KIA з результатом 445 авто (+ 18%).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні в період виборів майже на третину впали продажі нових авто.\r\nТим часом, порівняно з минулим роком попит на електромобілі в Україні виріс у 2,3 рази.