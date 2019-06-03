Українці стали купувати більше автомобілів

У травні 2019 року порівняно з травнем 2018 року продажі нових легкових автомобілів збільшилися на 1,6% до 6,9 тис. одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У травні 2019 року на українському ринку було реалізовано 6,9 тис. нових легкових автомобілів, що всього на 1,6% більше, ніж рік тому", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, найбільшийм попитом у минулому місяці в українців користувалися автомобілі марки Toyota.

Свої перші реєстраційні номери в травні отримали тисяча двісті тридцять вісім нових Тойот.

Таким чином, показник річної давності цього японського бренду покращився майже на 46%.

Другим за популярністю став Renault.

За місяць 967 нових легкових автомобілів цієї марки поповнили автопарк країни.

Порівняно із травнем 2018 року попит на нові Renault в Україні зріс на 29%.

Незважаючи на незначне відставання (0,6%) від свого торішнього показника, третє місце зайняв Hyundai.

В активі цієї марки 501 зареєстрований автомобіль.

Четвертий рядок травневого рейтингу у Nissan - 468 реалізованих машин і 26% зростання до травня минулого року.

Замикає лідерську п'ятірку KIA з результатом 445 авто (+ 18%).

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в період виборів майже на третину впали продажі нових авто.

Тим часом, порівняно з минулим роком попит на електромобілі в Україні виріс у 2,3 рази.