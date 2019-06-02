Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці

Слідчі харківської поліції відкрили дві кримінальні провадження за фактом подій у Немишлянському районі, де скинули з п'єдесталу пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Пам'ятник було демонтовано близько 13:30.

Активісти накинули на нього мотузки і скинули з п'єдесталу бюст.

На місце пам'ятника підняли прапор України.

Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція

Також під час заходів група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу і забезпечували правопорядок біля пам'ятника, отримали хімічний опік очей і були доставлені в лікарню.

Поліцейські, які охороняли пам'ятник, спочатку не заважали діям протестувальників, але трохи пізніше з'явився підрозділ поліції в шоломах і з кийками, застосувала сльозогінний газ. Однак незабаром поліцейські відступили.

Наразі слідчими Немишлянського відділу поліції порушено кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання із санкцій статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

Наразі працівники поліції з'ясовують усі обставини та встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові сам по собі пошкодився пам'ятник Героям і жертвам Чорнобиля.

Раніше поліція почала розслідувати пошкодження пам'ятника Шевченка в Луцьку.