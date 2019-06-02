підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
02 червня 2019, неділя, 19:35 118
Зовнішня політика 2019-06-03T00:00:42+03:00
Українські Новини
У РФ оголосили тендер на оцінку "збитків" Криму від України

У РФ оголосили тендер на оцінку "збитків" Криму від України

Крим. Фото: world-countries.net
Крим. Фото: world-countries.net

У Росії на сайті держзакупівель був розміщений тендер на виконання "дослідження" для "оцінки збитку", завданого Криму Україною з 1991 по 2014, коли Крим був анексований Росією. Про це повідомляють "Крим. Реалії".

Так, повідомляється, що початкова вартість дослідження - понад 150 тисяч доларів, замовником є Держдума РФ, яка хоче побачити порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, в складі України і складі Росії.

Наголошується, що заявки на тендер приймаються до 27 червня, виконавця збираються обрати 11 липня за підсумками конкурсу.

Як повідомляли Українські Новини, Росія хоче утилізувати військову техніку України в Криму.

Тим часом, Росію зобов'язали виплатити "Укрнафті" $44,5 млн компенсації за захоплені в Криму активи.

Більше новин про: Україна-Росія анексія Криму окупація Криму

Архів
Новини
Відео дня: у ЗСУ показали "відбиття десантної операції" на узбережжі Азовського моря 21:53
Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція
Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці 21:30
У Рівненській області на п'ятирічного хлопчика впали піноблоки, дитина загинула 21:07
У Китаї створили робота-кота, що реагує на дотики як живий улюбленець 20:46
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
більше новин
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Секретар РНБО заявив, що знає, кому невигідний запуск ринку електроенергії 11:51
Запуск ринку електроенергії створить передумови для зниження тарифів для бізнесу 11:03
більше новин
Газ подорожчав на 38 копійок від сьогодні 09:06 Документ
Трамп запросив Зеленського до США 11:18
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Король ночі не приїхав до Києва на Comic Con через госпіталізацію члена сім'ї 10:42
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok