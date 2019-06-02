У РФ оголосили тендер на оцінку "збитків" Криму від України

У Росії на сайті держзакупівель був розміщений тендер на виконання "дослідження" для "оцінки збитку", завданого Криму Україною з 1991 по 2014, коли Крим був анексований Росією. Про це повідомляють "Крим. Реалії".

Так, повідомляється, що початкова вартість дослідження - понад 150 тисяч доларів, замовником є Держдума РФ, яка хоче побачити порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, в складі України і складі Росії.

Наголошується, що заявки на тендер приймаються до 27 червня, виконавця збираються обрати 11 липня за підсумками конкурсу.

Як повідомляли Українські Новини, Росія хоче утилізувати військову техніку України в Криму.

Тим часом, Росію зобов'язали виплатити "Укрнафті" $44,5 млн компенсації за захоплені в Криму активи.