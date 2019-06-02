підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
02 червня 2019, неділя, 19:01 9
Спорт 2019-06-02T20:30:01+03:00
Українські Новини
Ярмоленко не зможе допомогти футбольній збірній України у найближчих матчах, - Костюченко

Ярмоленко не зможе допомогти футбольній збірній України у найближчих матчах, - Костюченко

"На жаль, один з лідерів нашої Національної футбольної збірної Андрій Ярмоленко не зможе допомогти українській головній команді у найближчих матчах у відборі до Євро-2020. Принаймні таку інформацію керівництво УАФ отримало зі штабу збірної команли."

Про це Українським Новинам повідомив перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко.

За словами Костюченка, головний тренер Національної збірної України Андрій Шевченко повідомив, що Андрій Ярмоленко залишається і далі в таборі збірної команди, щоб допомогти гравцям.

"Його присутність дуже важлива. У нього величезний досвід. Ярмоленко добре впливає на команду психологічно. Він не займає нічиє місце", - зазначив Андрій Шевченко.

Як повідомляли Українські Новини, збірна України з футболу зіграє на Арені Львів проти Сербії і Люксембургу 7 і 10 червня відповідно.

Більше новин про: Спорт Футбол Костюченко Вадим Шевченко Андрій УАФ Українська асоціація футболу

Архів
Новини
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
У РФ оголосили тендер на оцінку "збитків" Криму від України 19:35
На Донбасі бойовики обстріляли будинки мирних жителів 19:12
Ярмоленко не зможе допомогти футбольній збірній України у найближчих матчах, - Костюченко 19:01
більше новин
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії, - Данилюк 22:05
Макрон запросив Зеленського до Франції 21:46
Медики в ботсаду. Фото:
Чоловік раптово помер у центральному ботанічному саду Києва 20:33
більше новин
Газ подорожчав на 38 копійок від сьогодні 09:06 Документ
Випускники купаються у фонтанах. Фото:
Святкують останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах 21:29
Трамп запросив Зеленського до США 11:18
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Король ночі не приїхав до Києва на Comic Con через госпіталізацію члена сім'ї 10:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok