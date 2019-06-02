Ярмоленко не зможе допомогти футбольній збірній України у найближчих матчах, - Костюченко

"На жаль, один з лідерів нашої Національної футбольної збірної Андрій Ярмоленко не зможе допомогти українській головній команді у найближчих матчах у відборі до Євро-2020. Принаймні таку інформацію керівництво УАФ отримало зі штабу збірної команли."

Про це Українським Новинам повідомив перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко.

За словами Костюченка, головний тренер Національної збірної України Андрій Шевченко повідомив, що Андрій Ярмоленко залишається і далі в таборі збірної команди, щоб допомогти гравцям.

"Його присутність дуже важлива. У нього величезний досвід. Ярмоленко добре впливає на команду психологічно. Він не займає нічиє місце", - зазначив Андрій Шевченко.

Як повідомляли Українські Новини, збірна України з футболу зіграє на Арені Львів проти Сербії і Люксембургу 7 і 10 червня відповідно.