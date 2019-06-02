Платформа Бойка обіцяє відновити за свої гроші повалений сьогодні в Харкові пам'ятник Жукову

Сьогодні представники ультраправих націоналістичних організацій здійснили черговий акт вандалізму — знесли пам'ятник маршалу Георгію Жукову в Харкові. Як і всі попередні роки, цей напад на історію нашого народу відбувся при повному потуранні і байдужому спостереженні міської влади, які воліли боязко сховатися і не заважати бесчинству радикалів. Про це повідомляє прес-служба Опозиційної платформи - За життя.

Минулі президентські вибори переконливо показали, що харків'яни, як і більшість українських громадян, які віддали свій голос за мир, демократичний розвиток, повагу до прав людини і захист нашої спільної історичної спадщини. Сьогоднішня "акція" націоналістів стала ще одним свідченням безпорадності і центрального, і міського керівництва.

"Ми звертаємося до нового керівництва країни з вимогою негайно і в рамках закону відреагувати на харківські події. Вони повинні бути ретельно розслідувані, а винні у вчиненні злочину проти історії українського народу понести суворе покарання. Ваша реакція на безчинства радикальних молодиків — це тест на демократичність і оновлення влади", - йдеться в повідомленні.

"Опозиційна платформа - За життя готова за рахунок партійних коштів відновити пам'ятник легендарному полководцю Р. К. Жукову. Просимо розглядати цю заяву, як відкрите звернення партії до міського керівництва Харкова. Опозиційна платформа - За життя зупинить безчинства радикалів! У разі перемоги на виборах ми гарантуємо право українських громадян на свободу думки і совісті. Ми захистимо нашу спільну історію і припинимо діяльність сучасних вандалів", - зазначили в повідомленні.