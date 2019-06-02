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02 червня 2019, неділя, 17:31 20
Події 2019-06-02T17:35:19+03:00
Українські Новини
У Миколаївській області зіткнулися ВАЗ і Renault, загинули обидва водії

У Миколаївській області зіткнулися ВАЗ і Renault, загинули обидва водії

Смертельна ДТП у Миколаївській області. Фото: поліція
Смертельна ДТП у Миколаївській області. Фото: поліція

Сьогодні, 2 червня, в Миколаївській області сталася серйозна аварія за участю автомобілів ВАЗ-2107 і Renault Logan. В результаті події загинули обидва водії. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 12:00 на відстані 5 км від смт Криве Озеро в бік Первомайська.

Наголошується, що в результаті аварії 27-річний водій ВАЗа, співробітник Кривоозерського відділення поліції, який перебував поза службою (другий день у відпустці), загинув на місці ДТП. 34-річний водій Renault Logan від отриманих тілесних ушкоджень помер в лікарні.

Також до лікарні потрапила 33-річна дружина водія Renault, їй зараз надається невідкладна медична допомога.

Подія кваліфікували за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, у Миколаєві п'яний таксист у спробі втекти протаранив поліцейське авто.

Раніше в Миколаївській області зіткнулися дві фури, загинули три людини.

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