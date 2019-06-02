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02 червня 2019, неділя, 17:09 308
Політика 2019-06-02T18:15:02+03:00
Українські Новини
"Національний Корпус" ініціює об’єднання патріотів, націоналістів та ветеранів в єдиний фронт, – Білецький

"Національний Корпус" ініціює об’єднання патріотів, націоналістів та ветеранів в єдиний фронт, – Білецький

Лідер політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький звернувся до українських націоналістів із закликом об’єднати зусилля напередодні дострокових парламентських виборів.

Про це політик заявив сьогодні, 2 червня, на сторінках інтернет-видання "Українська правда".

За словами Андрія Білецького, лише об’єднавшись, українські націоналісти та патріоти зможуть запобігти капітуляції України у війні з Росією та захистити державні інтереси.

"Нова конфігурація влади з високою ймовірністю буде готовою до капітуляції перед Росією та здачі національних інтересів. Національні інтереси не будуть відстоювати ні відверті вороги, яких йде до Верховної Ради немало, ні начебто проукраїнські сили, які мародерили останні 5 років. Тому "Національний Корпус" ініціює об’єднання патріотів, націоналістів та ветеранів в єдиний фронт", – заявив Андрій Білецький.

Політик також зазначив, що станом на сьогодні більшість існуючих в Україні націоналістичних партій не користуються високою підтримкою та довірою виборців, оскільки роздроблені на дрібні осередки і не можуть протистояти "антирекламі" з боку представників діючої влади.

"Поки ми всі воювали, волонтерили та займалися громадським активізмом, владу почали захоплювати ті, чий інтерес – висмоктувати залишки ресурсів з держави. Разом з Росією вони вкладали великі гроші, щоб виключити всіх нас як фактор української політики і щоб дискредитувати всередині країни та за кордоном. Жоден зі старих брендів не дає більше 2,5% на цих виборах, тому об’єднуватися повинні не бренди, а люди, за чиїми плечима – реальні справи", – зауважив лідер "Національного Корпусу".

Нагадаємо, напередодні "Національний Корпус" заявив про свою готовність брати участь у дострокових парламентських виборах. За словами представників політичної сили, лідером якої є чинний народний депутат та екс-командир добровольчого полку "Азов", метою участі у виборах є оновлення української політичної еліти та системи загалом заради створення держави національної єдності і соціальної справедливості.
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