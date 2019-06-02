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02 червня 2019, неділя, 15:20 14
Економіка 2019-06-02T17:00:02+03:00
Українські Новини
ЗАЕС достроково підключила 4-й енергоблок до мережі після ремонту

ЗАЕС достроково підключила 4-й енергоблок до мережі після ремонту

Запорізька АЕС №6. ЗАЕС. Фото: npp.zp.ua
Запорізька АЕС №6. ЗАЕС. Фото: npp.zp.ua

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) в ніч на неділю підключила енергоблок №4 до мережі, відключений 7 березня, після завершення середнього ремонту.

Про це йдеться в повідомленні ЗАЕС, передають Українські Новини.

"01 червня 2019 року о 23:43 енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після завершення планового середнього ремонту", - йдеться в повідомленні.

На даний момент на ЗАЕС у роботі знаходяться 5 з 6 енергоблоків, сумарна потужність генераторів становить 3961 МВт.

На блоці №2 триває середній ремонт.

Як повідомляли Українські Новини, 7 березня ЗАЕС відключила енергоблок №4 від мережі для проведення планового середнього ремонту. Передбачалося, що ремонт триватиме 160 днів.

ЗАЕС - найбільша в Європі АЕС, має 6 енергоблоків типу ВВЕР-1000 сумарною встановленою електричною потужністю 6 ГВт.

Тим часом, витрати на безпеку атомних електростанцій в Україні підвищили в 2,5 рази.

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