ЗАЕС достроково підключила 4-й енергоблок до мережі після ремонту

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) в ніч на неділю підключила енергоблок №4 до мережі, відключений 7 березня, після завершення середнього ремонту.

Про це йдеться в повідомленні ЗАЕС, передають Українські Новини.

"01 червня 2019 року о 23:43 енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після завершення планового середнього ремонту", - йдеться в повідомленні.

На даний момент на ЗАЕС у роботі знаходяться 5 з 6 енергоблоків, сумарна потужність генераторів становить 3961 МВт.

На блоці №2 триває середній ремонт.

Як повідомляли Українські Новини, 7 березня ЗАЕС відключила енергоблок №4 від мережі для проведення планового середнього ремонту. Передбачалося, що ремонт триватиме 160 днів.

ЗАЕС - найбільша в Європі АЕС, має 6 енергоблоків типу ВВЕР-1000 сумарною встановленою електричною потужністю 6 ГВт.

Тим часом, витрати на безпеку атомних електростанцій в Україні підвищили в 2,5 рази.