ЗАЕС достроково підключила 4-й енергоблок до мережі після ремонту

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) в ніч на неділю підключила енергоблок №4 до мережі, відключений 7 березня, після завершення середнього ремонту.\r\nПро це йдеться в повідомленні ЗАЕС, передають Українські Новини.\r\n"01 червня 2019 року о 23:43 енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після завершення планового середнього ремонту", - йдеться в повідомленні.\r\nНа даний момент на ЗАЕС у роботі знаходяться 5 з 6 енергоблоків, сумарна потужність генераторів становить 3961 МВт.\r\nНа блоці №2 триває середній ремонт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 березня ЗАЕС відключила енергоблок №4 від мережі для проведення планового середнього ремонту. Передбачалося, що ремонт триватиме 160 днів.\r\nЗАЕС - найбільша в Європі АЕС, має 6 енергоблоків типу ВВЕР-1000 сумарною встановленою електричною потужністю 6 ГВт.\r\nТим часом, витрати на безпеку атомних електростанцій в Україні підвищили в 2,5 рази.