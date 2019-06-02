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02 червня 2019, неділя, 14:01 12
Транспорт 2019-06-02T14:30:01+03:00
Українські Новини
У травні аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік на 49,4% до 197,7 тис. пасажирів

У травні аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік на 49,4% до 197,7 тис. пасажирів

У травні 2019 року міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького (Львів) збільшив пасажиропотік на 49,4%, або на 65,4 тис. пасажирів, до 197,7 тис. в порівнянні з травнем минулого року. Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

У травні 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року кількість рейсів зросла на 32,1%, або на 423 рейсу, до 1 739.

При цьому в січні-травні поточного року пасажиропотік зріс на 51,2% до 722,3 тис. пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Кількість рейсів за вказаний період зросла на 28,9% до 6 820.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького збільшив пасажиропотік на 48%, або 518,7 тис. пасажирів, до 1 598,7 тис. порівняно з 2017 роком.

Аеропорт розташований в 6 км від центру Львова до південно-заходу на території міста.

Пропускна здатність аеропорту "Львів" досягає 2 тис. пасажирів/годину, він здатний обслуговувати літаки класу D та здійснювати до 20 вильотів на годину.

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