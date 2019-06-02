Секретар РНБО заявив, що знає, кому невигідний запуск ринку електроенергії

Відстрочка запуску ринку електроенергії вигідна окремим бізнесменам, чиї підприємства є великими споживачами електроенергії.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "Еспресо" 31 травня.

На думку секретаря Радбезу, запуск нового ринку електроенергії невигідний Ігорю Коломойському, який виступає за його відтермінування на невизначений час.

"Я не знаю його особисту позицію, хоча я розумію, чому у нього така позиція. Він є споживач електроенергії, і якщо збільшується ціна для нього, то йому це невигідно. Я розумію окрему позицію окремих бізнесменів", - заявив Данилюк.

Секретар Радбезу повідомив, що на засіданні РНБО, де обговорювали питання запуску другого етапу реформи енергоринку, думки з приводу дати старту розійшлися. Тому президент дав уряду два тижні для узгодження позицій.

"Виходить так, що регулятори наголошують, що ми готові це робити. А учасники ринку і парламентарі вбачають ризики. От зараз була позиція президента в наступному, ще раз зберіться, сформуйте єдину позицію, бо по одному і тому ж питанню абсолютно різні позиції", - повідомив секретар РНБО.

Він також наголосив, що ухвалений Верховною Радою закон "Про ринок електроенергії", яким передбачається повномасштабний запуск нового ринку електроенергії 1 липня, необхідно виконувати.

"Закон прийнято і це Закон України. І його потрібно впроваджувати", - вважає Данилюк.

В свою чергу, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про високий рівень готовності з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) до своєчасного запуску ринку електроенергії “Регулятор (НКРЕКУ - ред.) повністю підготував нормативну базу. Ми в середу (на засіданні Кабміну 5 червня - ред.) приймемо 2-3 питання, і вся нормативна база буде прийнята, і, думаю, введення буде вчасно", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, Закон України "Про ринок електроенергії" передбачає запуск з 1 липня нового ринку електроенергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС. Лібералізація ринку електроенергії є зобов’язанням України перед Європейським Енергоспівтовариством щодо імплементації положень Третього енергопакету ЄС.