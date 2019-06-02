Секретар РНБО заявив, що знає, кому невигідний запуск ринку електроенергії

Відстрочка запуску ринку електроенергії вигідна окремим бізнесменам, чиї підприємства є великими споживачами електроенергії.\r\nПро це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "Еспресо" 31 травня.\r\nНа думку секретаря Радбезу, запуск нового ринку електроенергії невигідний Ігорю Коломойському, який виступає за його відтермінування на невизначений час.\r\n"Я не знаю його особисту позицію, хоча я розумію, чому у нього така позиція. Він є споживач електроенергії, і якщо збільшується ціна для нього, то йому це невигідно. Я розумію окрему позицію окремих бізнесменів", - заявив Данилюк.\r\nСекретар Радбезу повідомив, що на засіданні РНБО, де обговорювали питання запуску другого етапу реформи енергоринку, думки з приводу дати старту розійшлися. Тому президент дав уряду два тижні для узгодження позицій.\r\n"Виходить так, що регулятори наголошують, що ми готові це робити. А учасники ринку і парламентарі вбачають ризики. От зараз була позиція президента в наступному, ще раз зберіться, сформуйте єдину позицію, бо по одному і тому ж питанню абсолютно різні позиції", - повідомив секретар РНБО.\r\nВін також наголосив, що ухвалений Верховною Радою закон "Про ринок електроенергії", яким передбачається повномасштабний запуск нового ринку електроенергії 1 липня, необхідно виконувати.\r\n"Закон прийнято і це Закон України. І його потрібно впроваджувати", - вважає Данилюк.\r\nВ свою чергу, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про високий рівень готовності з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) до своєчасного запуску ринку електроенергії “Регулятор (НКРЕКУ - ред.) повністю підготував нормативну базу. Ми в середу (на засіданні Кабміну 5 червня - ред.) приймемо 2-3 питання, і вся нормативна база буде прийнята, і, думаю, введення буде вчасно", - сказав Гройсман.\r\nНагадаємо, Закон України "Про ринок електроенергії" передбачає запуск з 1 липня нового ринку електроенергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС. Лібералізація ринку електроенергії є зобов’язанням України перед Європейським Енергоспівтовариством щодо імплементації положень Третього енергопакету ЄС.