У Росії розсекретили текст пакту Молотова-Ріббентропа

Радянські оригінали Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною, укладеного 23 серпня 1939 року, а також секретного додаткового протоколу до нього вперше опубліковано 31 травня на сайті фонду Історична пам'ять.

До цього дня у істориків був доступ тільки в фотокопій німецьких оригіналів договору, який отримав назву пакту Молотова-Ріббентропа.

Тексти документів вже публікувалися в 1990-ті роки з посиланням на архів МЗС, за їх візуальні образи публікуються вперше.

Документи віддруковані на друкарській машинці, під ними стоять підписи наркома закордонних справ СРСР В'ячеслава Молотова - "за уполномочению Уряду СРСР" - і міністра закордонних справ нацистської Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа.

У секретному додатковому протоколі йдеться, що сторони домовилися про "розмежування сфер обопільних інтересів у Східній Європі" у разі, як там сказано, територіально-політичного перевлаштування областей, які входять до складу країн Балтії та Польщі. Встановлені межі цих сфер інтересів.

Нагадаємо, що 4 роки тому Путін виправдав розділ Польщі.

Та й взагалі, раніше говорилося, що Путін не бачить нічого поганого в пакті Молотова-Ріббентропа.