підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
01 червня 2019, субота, 23:12 14
Політика світу 2019-06-02T00:30:02+03:00
Українські Новини
У Росії розсекретили текст пакту Молотова-Ріббентропа

У Росії розсекретили текст пакту Молотова-Ріббентропа

Радянські оригінали Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною, укладеного 23 серпня 1939 року, а також секретного додаткового протоколу до нього вперше опубліковано 31 травня на сайті фонду Історична пам'ять.

До цього дня у істориків був доступ тільки в фотокопій німецьких оригіналів договору, який отримав назву пакту Молотова-Ріббентропа.

Тексти документів вже публікувалися в 1990-ті роки з посиланням на архів МЗС, за їх візуальні образи публікуються вперше.

Документи віддруковані на друкарській машинці, під ними стоять підписи наркома закордонних справ СРСР В'ячеслава Молотова - "за уполномочению Уряду СРСР" - і міністра закордонних справ нацистської Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа.

У секретному додатковому протоколі йдеться, що сторони домовилися про "розмежування сфер обопільних інтересів у Східній Європі" у разі, як там сказано, територіально-політичного перевлаштування областей, які входять до складу країн Балтії та Польщі. Встановлені межі цих сфер інтересів.

Нагадаємо, що 4 роки тому Путін виправдав розділ Польщі.

Та й взагалі, раніше говорилося, що Путін не бачить нічого поганого в пакті Молотова-Ріббентропа.

Більше новин про: Пакт Молотова-Риббентропа

Архів
Новини
на футбольне поле вибігла напівоголена вболівальниця. Фото: twitter.com/Sport__WAGs
Через напівголу блондинку зупиняли фінал Ліги Чемпіонів 23:51
У Росії розсекретили текст пакту Молотова-Ріббентропа 23:12
МЗС України вимагає від країн-партнерів тиску на РФ для звільнення моряків 22:44
Кличко відкрив оновлену Алею художників, порівнявши її з Монмартром 22:06
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
більше новин
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах 10:07
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Дочірнє підприємство китайської CNBM звернулося до президента Зеленського за захистом від рейдерства 11:18
Коломойський торпедує ринок електроенергії, - Корольчук 09:10
більше новин
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Вихованці Київської МАН отримали 13 нагород на міжнародних конкурсах в 2018/19 навчальному році 17:55
Газ подорожчав на 38 копійок від сьогодні 09:06 Документ
Випускники купаються у фонтанах. Фото:
Святкують останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах 21:29
Трамп запросив Зеленського до США 11:18
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok