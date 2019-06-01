На Сицилії прокинувся найбільший вулкан Європи - Етна

Найбільший діючий вулкан Європи "прокинувся". Виверження супроводжується потужними вибухами і розтікається по околицях лавою. Про це повідомляє Repubblica.\r\nЕтна - це діючий стратовулкан, розташований на східному узбережжі Сицилії, недалеко від міст Мессіни і Катанні. Це найвищий діючий вулкан в Європі. Висота Етни становить 3295 метрів над рівнем моря.\r\n\r\nSee Mount #Etna volcano spews lava and ash into the sky#Etna#Italypic.twitter.com\/jRtyaZMtBh\r\n— The fourth kind (@the4thkindanon) 31 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEruption of Mount Etna, Sicily, Italy.May 30, 2019🎥 Biagio Ragonese#etna #eruption #volcano #mountetna @spann @JimCantore pic.twitter.com\/zTHLWWAnl2\r\n— Buitengebieden (@buitengebieden_) 31 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Італії потужне виверження вулкана Етна спровокувало землетрусу.\r\nВ 2017 на Сицилії активізувався вулкан Етна, постраждали 10 осіб.