На Сицилії прокинувся найбільший вулкан Європи - Етна

Етна - це діючий стратовулкан, розташований на східному узбережжі Сицилії, недалеко від міст Мессіни і Катанні. Це найвищий діючий вулкан в Європі. Висота Етни становить 3295 метрів над рівнем моря.

