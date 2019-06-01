На Сицилії прокинувся найбільший вулкан Європи - Етна

Найбільший діючий вулкан Європи "прокинувся". Виверження супроводжується потужними вибухами і розтікається по околицях лавою. Про це повідомляє Repubblica.

Етна - це діючий стратовулкан, розташований на східному узбережжі Сицилії, недалеко від міст Мессіни і Катанні. Це найвищий діючий вулкан в Європі. Висота Етни становить 3295 метрів над рівнем моря.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії потужне виверження вулкана Етна спровокувало землетрусу.

В 2017 на Сицилії активізувався вулкан Етна, постраждали 10 осіб.