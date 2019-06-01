підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
01 червня 2019, субота, 20:46 16
Суспільство 2019-06-01T22:45:01+03:00
Українські Новини
До початку купального сезону на водоймах України загинуло 274 особи

До початку купального сезону на водоймах України загинуло 274 особи

З початку року на водоймах країни загинули 274 людини. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Всього з початку року на водоймах країни вже загинуло 274 особи, з яких 25 - діти. При цьому врятовано 138 осіб, у тому числі 20 дітей", - розповіли рятувальники.

В Держнс відзначили, що кількість нещасних випадків на водоймах України зростає разом із збільшенням температурних показників.

"Це зумовлено наближенням купального сезону та необережному відпочинку біля води. Найпоширенішою причиною утоплення є недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання у не обладнаних для цього місцях і переоцінка власних можливостей", - наголошується в повідомленні.

З метою зменшення показників загибелі фахівці служби порятунку почали перевірку місць відпочинку біля води. Однак, в Держнс підкреслюють, що найбільш дієвим превентивним методом є власна обережність і відповідальність кожного.

Нагадаємо, що в Києві поліцейські намагалися витягнути рибака з-під льоду, але провалилися разом з ним.

Раніше рибак загинув під тонким льодом в Києві.

Рятувальники закликали українців не виходити на лід на водоймах.

Раніше в Києві перехожий спас дитину, що вилетіла з гірки в ополонку на озері Тельбін.

Більше новин про: Утоплення Потоплення

Архів
Новини
Кличко відкрив оновлену Алею художників, порівнявши її з Монмартром 22:06
На Сицилії прокинувся найбільший вулкан Європи - Етна 21:03
До початку купального сезону на водоймах України загинуло 274 особи 20:46
Під Києвом поранили в голову 5-річного хлопчика: підозрюють поліцейських 19:50
Рекорд України за одночасної гри в шахи. Фото: Редпост
Фото дня: У Харкові встановили рекорд України з одночасної гри в шахи 19:20
більше новин
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах 10:07
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Дочірнє підприємство китайської CNBM звернулося до президента Зеленського за захистом від рейдерства 11:18
Коломойський торпедує ринок електроенергії, - Корольчук 09:10
більше новин
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради 22:55 Документ
Вихованці Київської МАН отримали 13 нагород на міжнародних конкурсах в 2018/19 навчальному році 17:55
Газ подорожчав на 38 копійок від сьогодні 09:06 Документ
Випускники купаються у фонтанах. Фото:
Святкують останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах 21:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok