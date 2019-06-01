До початку купального сезону на водоймах України загинуло 274 особи

З початку року на водоймах країни загинули 274 людини. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Всього з початку року на водоймах країни вже загинуло 274 особи, з яких 25 - діти. При цьому врятовано 138 осіб, у тому числі 20 дітей", - розповіли рятувальники.

В Держнс відзначили, що кількість нещасних випадків на водоймах України зростає разом із збільшенням температурних показників.

"Це зумовлено наближенням купального сезону та необережному відпочинку біля води. Найпоширенішою причиною утоплення є недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання у не обладнаних для цього місцях і переоцінка власних можливостей", - наголошується в повідомленні.

З метою зменшення показників загибелі фахівці служби порятунку почали перевірку місць відпочинку біля води. Однак, в Держнс підкреслюють, що найбільш дієвим превентивним методом є власна обережність і відповідальність кожного.

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