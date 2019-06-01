У Росії прогримів вибух на заводі з виробництва авіабомб, є постраждалі

В російському м. Дзержинськ (Нижегородська обл.) в результаті серії вибухів в цеху з виробництва тротилу на заводі "Кристал" постраждали 27 людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я Нижегородської області.

Наголошується, що за медичною допомогою після вибухів на "Кристалі" звернулися 27 осіб.

Раніше РИА Новости з посиланням на дані регіональних влад повідомляло про 19 постраждалих.

За інформацією регіонального управління МОЗ, більшість постраждалих отримали осколкові поранення легкого і середнього ступеня тяжкості".

Заступник губернатора Нижегородської області Дмитро Краснов заявив, що дві людини числяться зниклими без вісті після вибуху.

Один з цехів заводу площею 110 кв. м. повністю зруйноване.

Російський "Інтерфакс" з посиланням на джерела повідомляє, що в цеху, де стався вибух, вироблялися фугасні авіабомби і компоненти для них, боєприпаси зберігалися в тому ж приміщенні.

За попередніми даними, причиною вибуху стало порушення технологічного процесу, небезпека повторних вибухів зберігається, повідомив представник екстрених служб регіону.

За повідомленнями очевидців, в радіусі кількох кілометрів вибуховою хвилею винесло шибки у вікнах будинків.

"Епіцентр вибуху був у цеху з виробництва полімерів, також там зберігалися готові авіаційні бомби. Тут виробляють одну з найбільш потужних авіабомб ФАБ-500. У цехах вирує вогонь. Охорона заводу відмовляється пускати на територію пожежних та рятувальників на "закритий об'єкт", - повідомляє "Шаден" в Твіттері.

За даними ЗМІ, більшість постраждалих – жителі навколишніх будинків, що постраждали від осколків вибитих шибок.

Кількість постраждалих при вибухах на заводі "Кристал" у Дзержинську збільшилася до 27 людей, більшість з них – жителі навколишніх будинків, що постраждали від осколків вибитих шибок.

Співробітники служби безпеки заводу оточили територію підприємства, Росспоживнагляд організував дослідження атмосферного повітря в зоні житлових будинків.

Як повідомляли Українські Новини, у Калуші горів хімзавод.

Також в Росії після потужного вибуху на хімзаводі завалилася будівля: є постраждалі.

Раніше у російському Магнітогорську звалилася багатоповерхівка. Під завалами знайшли 39 загиблих.