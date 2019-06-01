Тарута і Тимошенко підуть на дострокові вибори Ради разом

Політична партія "Основа", лідером якої є депутат Верховної Ради Сергій Тарута (позафракційний), братиме участь у дострокових виборах Ради у складі партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Батьківщини", передають Українські Новини.

"Ми вітаємо, що голос Донбасу, сильний і професійний, звучатиме в політичній партії "Батьківщина". Ми й надалі будемо залучати до команди професіоналів і молодих фахівців. Тому що вважаємо, що тільки синергія досвіду, молодості й репутації може допомогти країні піти вперед і вийти з хаосу", - сказав депутат Ради від "Батьківщини" Іван Крулько.

З його слів, деолігархізація буде основним завданням наступного парламенту.

Згідно з повідомленням, партія "Основа" Тарути йде на вибори в складі "Батьківщини".

Зі слів Тарути, відповідне рішення його партія прийняла на позачерговому з'їзді 31 травня.

"Перш за все наші партії об'єднуватимуть ідеологічні платформи в економічній сфері і в питанні відновлення миру в Україні. Також ми будемо формувати і погоджувати спільний список кандидатів у депутати. Упевнений, до Ради в складі нашої об'єднаної команди пройдуть найдостойніші, рейтингові і шановні представники "Основи" і "Батьківщини", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він не уточнив, коли буде сформовано спільний список.

Як повідомляли Українські Новини, Тарута знявся з виборів Президента на користь Тимошенко, об'єднавши з нею штаби.