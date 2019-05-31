Необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії, - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що необхідно шукати варіанти вирішення проблеми з обмеженням експорту нафтопродуктів із Росії.

Про це він повідомив журналістам на брифінгу, передають Українські Новини.

"Обсяги експорту нафтопродуктів великі, варіанти диверсифікації існують, але зараз на ці питання потрібно шукати відповіді", - сказав він.

Також Данилюк зазначив, що обсяг експорту дизельного палива з Росії займає близько 40% всього обсягу експорту.

Крім того, він додав що можливий варіант зміни постачальника, а не варіант обмеження, але потрібно готуватися і до обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, російські нафтові компанії намагаються отримати дозволи на експорт палива до України. "Консалтингова група "А-95" заявляла, що постачання нафтопродуктів з Росії можуть поновитися з 1 червня.

Також через зупинку транзиту нафти "Укртранснафта" недоотримала майже 3 мільйонів гривень.