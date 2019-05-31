Необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії, - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що необхідно шукати варіанти вирішення проблеми з обмеженням експорту нафтопродуктів із Росії.\r\nПро це він повідомив журналістам на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Обсяги експорту нафтопродуктів великі, варіанти диверсифікації існують, але зараз на ці питання потрібно шукати відповіді", - сказав він.\r\nТакож Данилюк зазначив, що обсяг експорту дизельного палива з Росії займає близько 40% всього обсягу експорту.\r\nКрім того, він додав що можливий варіант зміни постачальника, а не варіант обмеження, але потрібно готуватися і до обмеження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, російські нафтові компанії намагаються отримати дозволи на експорт палива до України. "Консалтингова група "А-95" заявляла, що постачання нафтопродуктів з Росії можуть поновитися з 1 червня.\r\nТакож через зупинку транзиту нафти "Укртранснафта" недоотримала майже 3 мільйонів гривень.