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31 травня 2019, пʼятниця, 18:53 177
Президент 2019-05-31T20:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський вирішив поки не скасовувати ринок електроенергії, – ЗМІ

Зеленський вирішив поки не скасовувати ринок електроенергії, – ЗМІ

Володимир Зеленський. Скріншот youtube/РБК
Володимир Зеленський. Скріншот youtube/РБК

Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, яка була присвячена енергетичній безпеці. Однак рішення прийняті не були. Розгляд рішень, на яких публічно наполягав бізнесмен Ігор Коломойський, РНБО перенесено на 2 тижні.

Про це повідомило інтернет-видання "Ділова столиця".

"Сьогодні проблематику енергетики обговорили у форматі наради, а через 2 тижні будуть прийняті відповідні рішення", - зазначається на сайті офіційного інтернет-представництва Президента.

Формальним приводом для проведення сьогоднішнього засідання РНБО стала трагедія на шахті "Лісова" (Державне підприємство "Львіввугілля"), що забрала життя 2 гірників. У той же час, як заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, профспілкові лідери на це засідання запрошені не були.

Засідання пройшло у закритому режимі. Найбільш резонансним питанням, яке розглядалося РНБО, був новий ринок електроенергії.

Як повідомлялося, на скасування закону "Про ринок електроенергії" публічно наполягає бізнесмен Ігор Коломойський, феросплавні заводи якого є найбільшими споживачами електроенергії в Україні.

Закон "Про ринок електроенергії", на підставі якого 1 липня 2019 року має бути введений новий ринок електроенергії, розроблений за участю європейських експертів та впроваджує положення Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС).

Введення конкурентного ринку електроенергії є одним із зобов'язань України, зафіксованого в рамках Меморандуму про співпрацю України та ЄС. Імплементація ринку електроенергії є умовою надання макрофінансової допомоги Україні з боку ЄС у розмірі 500 млн євро.

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