У дитячо-юнацькій футбольный лізі України візьмуть участь по 12 найсильніших команд у різних вікових групах, - Костюченко

"За підтримки Української асоціації футболу (колишня ФФУ, - ред) в нашій країні завершується підготовка до проведення змагань у стартовій першості Еліт-ліги Всеукраїнської дитячо-юнацької футбольної ліги. Ідея цього турніру, яка народилася майже два роки тому, сьогодні набула завершальних рис і готова до реалізації". Про це Українським Новинам повідомив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

За словами футбольного функціонера, головним завданням створення Еліт-ліги є підвищення рівня вітчизняних змагань серед дитячо-юнацьких команд. Це, зі свого боку, дасть змогу підняти рівень підготовки гравців, що, зокрема, викликаються до юнацьких збірних України. Тому дана новація була повністю підтримана тренерами юнацьких збірних України, керівництвом більшості футбольних шкіл та фахівців, що там працюють.

Як зазначив Вадим Костюченко, вже розроблені регламент та вимоги до команд-учасниць Еліт-ліги. Після обговорення різних варіантів проведення змагань футбольні спеціалісти зупинилися на прийнятному для більшості учасників форматі змагань.

"12 найсильніших команд, що відповідають критеріям з атестації, регламент якої також розроблено та проходить стадію узгодження, сформують за територіальним принципом дві шістки й проведуть у чотирьох вікових категоріях регулярний чемпіонат у чотири кола. Після цього чотири кращі команди у кожній віковій категорії зіграють стикові матчі за принципом: 1-е місце групи "А" - 4-е місце групи "Б", 2-е місце групи "А" - 3-є місце групи "Б", 3-є місце групи "А" - 2-е місце групи "Б", 4-е місце групи "А" - 1-е місце групи "Б". Стикові матчі буде зіграно за принципом "вдома - на виїзді", - пояснив структуру календаря прийдешнього турніру Костюченко.

Він також повідомив, що переможці стикових матчів зберуться на фінальний турнір, який буде складатися з двох півфіналів, матчу за 3-є місце та вирішального матчу. В УАФ планують, що всі ці поєдинки будуть проводитися на стадіонах, що мають право приймати міжнародні матчі. На переконання експертів найпопулярнішої в світі гри, це підвищить статус першості, дасть можливість привернути до юнацьких змагань додаткову увагу.

"Хотів би звернути увагу, що створення Еліт-ліги ДЮФЛ не змінить існуючу структур змагань у вищій та перший лігах ДЮФЛУ. Тішить, що останніми роками кількість бажаючих узяти участь у змаганнях ДЮФЛУ незмінно зростає", - резюмував перший віце-президент УАФ.

Окремо Вадим Костюченко зауважив, що розвиток та популяризація дитячо-юнацького футболу в нашій державі були та залишаються головними пріоритетами в роботі тепер вже, після перейменування ФФУ, Української асоціації футболу. А результатами роботи команди однодумців в керівництві УАФ було переконливо доведено, що саме дитячо-юнацький футбол - це пріоритет у діяльності Національної асоціації. Передусім, футбольні функціонери прагнуть розвивати інфраструктуру для дітей, відкриваючи майданчики та стадіони в усіх без винятку регіонах України.