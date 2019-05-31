Вихованці Київської МАН отримали 13 нагород на міжнародних конкурсах в 2018/19 навчальному році

Вихованці Київської Малої академії наук здобули 13 нагород на міжнародних олімпіадах і конкурсах в 2018/19 навчальному році.

Про це йдеться в повідомленні Київської МАН.

Підсумки року для закладу підвела його директор Ірина Поліщук на традиційній підсумковій сесії "Галактика Київської МАН" 30 травня.

Так, 13 нагород були отримані на 39-му пекінському конкурсі юнацької науково-технічної діяльності BYSCC 2018, на Міжнародній учнівській олімпіаді з екології в Кенії, на Міжнародному конкурсі молодих учених ICYS 2019 в Малайзії, на Міжнародному конкурсі комп'ютерних проектів Infomatrix 2019 в Румунії і на Всесвітньому конкурсі наукових та інженерних дострижений Intel ISEF у США.

Також у минулому навчальному році 12 вихованців Київської МАН стали лауреатами президент ської стипендії.

42 вихованця Київської МАН стали переможцями III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 2019 року, з них: 9 - отримали золоті медалі, 19 срібних, 14 - бронзові.

Також у поточному році Київська МАН вперше в Україні провела контрольні роботи у форматі зовнішнього незалежного у вигляді комп'ютерного тестування у співпраці КМДА та 55 школами Києва.

Всі нагороджені вихованці отримали цінні подарунки від Київської міськради і держадміністрації, а також від партнерів Київської МАН: Наукової бібліотеки імені Ст. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, видавничого центру "Академія", компанії "Кліарі Енерджі", Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, фармацевтичної кампанії "Ербіс", Громадської спілки "Освитория", компанії "Агромат", Національного ботанічного саду імені М.Н. Гришка НАН України, компанії "ІДС Аквасервіс".

Як повідомлялося, Київська Мала академія наук України утворена в 2010 р. за ініціативою Президії МАН України та Головного управління освіти і науки р. Києва, згідно з рішенням сесії Київської міської ради.

Основним завданням Київської МАН є організація і забезпечення навчально-виховного процесу учнівської молоді міста Києва з дослідно-експериментальним напрямами позашкільної освіти, координація науково-дослідної діяльності учнів, створення умов для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяння нарощуванню наукового потенціалу країни.