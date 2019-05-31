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31 травня 2019, пʼятниця, 17:32 6
Силові структури 2019-05-31T17:34:28+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби Цигикала

Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби Цигикала

Президент Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби.

Про це йдеться в указі №345 від 31 травня, передають Українські Новини.

Іншим указом №346 Цигикало також звільнений з військової служби в запас із правом носіння військової форми.

Як повідомляли Українські Новини, у липні 2017 колишній Президент Петро Порошенко призначив Петра Цигикала головою Державної прикордонної служби.

У травні 2019 Порошенко присвоїв Цигикалу звання генерала армії.

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