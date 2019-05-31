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31 травня 2019, пʼятниця, 17:00 10
Економіка 2019-05-31T18:15:02+03:00
Українські Новини
Санацію "Центренерго" вирішив почати комітет кредиторів

Санацію "Центренерго" вирішив почати комітет кредиторів

"Центренерго". Фото: korrespondent.nеt

Комітет кредиторів енергогенеруючої компанії "Центренерго" вирішив почати санацію підприємства, як раніше і заявляв арбітражний керуючий.

Про це Українським Новинам повідомив арбітражний керуючий "Центренерго" Євген Луговський.

З його слів, рішення комітету кредиторів повинен буде затвердити суд.

"Комітет кредиторів прийняв рішення про перехід у наступну стадію процедури банкрутства - санацію", - сказав Луговський.

На засіданні були присутні 2 члени комітету кредиторів - представники компаній "Транснова" і "Баланс Груп", а також представники Фонду державного майна і Міністерства юстиції.

Один із кредиторів заявив під час засідання, що в нього є інформація про розкрадання на підприємстві.

В результаті комітет кредиторів доручив арбітражному керуючому глибше вивчити інформацію про фінансовий стан боржника, інформацію про розкрадання було прийнято до відома, присутні порекомендували цьому кредитору звернутися до правоохоронних органів.

Луговський не уточнив подробиці про інформацію щодо розкрадань.

Як повідомляли Українські Новини, продаж акцій "Центренерго" скасовували через "неправильні документи". Пізніше Кабмін продовжив термін розміщення держпакета акцій "Центренерго".

Тим часом у 2018 "Центренерго" скоротив прибуток в 3,8 рази до 499 млн гривень.

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