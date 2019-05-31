Санацію "Центренерго" вирішив почати комітет кредиторів

Комітет кредиторів енергогенеруючої компанії "Центренерго" вирішив почати санацію підприємства, як раніше і заявляв арбітражний керуючий.\r\nПро це Українським Новинам повідомив арбітражний керуючий "Центренерго" Євген Луговський.\r\nЗ його слів, рішення комітету кредиторів повинен буде затвердити суд.\r\n"Комітет кредиторів прийняв рішення про перехід у наступну стадію процедури банкрутства - санацію", - сказав Луговський.\r\nНа засіданні були присутні 2 члени комітету кредиторів - представники компаній "Транснова" і "Баланс Груп", а також представники Фонду державного майна і Міністерства юстиції.\r\nОдин із кредиторів заявив під час засідання, що в нього є інформація про розкрадання на підприємстві.\r\nВ результаті комітет кредиторів доручив арбітражному керуючому глибше вивчити інформацію про фінансовий стан боржника, інформацію про розкрадання було прийнято до відома, присутні порекомендували цьому кредитору звернутися до правоохоронних органів.\r\nЛуговський не уточнив подробиці про інформацію щодо розкрадань.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, продаж акцій "Центренерго" скасовували через "неправильні документи". Пізніше Кабмін продовжив термін розміщення держпакета акцій "Центренерго".\r\nТим часом у 2018 "Центренерго" скоротив прибуток в 3,8 рази до 499 млн гривень.