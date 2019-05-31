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31 травня 2019, пʼятниця, 16:37 140 Інфографіка
Економіка 2019-05-31T17:45:02+03:00
Українські Новини
Витрати ГМК на охорону навколишнього середовища в 2018 році зросли на 25-30%

Витрати ГМК на охорону навколишнього середовища в 2018 році зросли на 25-30%

Екологічні витрати підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) складають близько 40% від загального рівня по країні. Витрати на охорону навколишнього середовища в 2017-2018 роках підприємств з видобутку залізних руд зросли на 30,3%, до 7,3 млрд гривень, а підприємств металургії – на 25,5%, до 5,9 млрд гривень. При цьому питома вага цих галузей у витратах на охорону навколишнього середовища по Україні в цілому в 2017-2018 років зросла з 17,7% до 21,4% та з 15% до 17,35% відповідно.

Про це йдеться на веб-сайті "ГМК-Центр".

Зростання екологічних витрат підприємств ГМК в 2018 році випереджав динаміку виробництва, так як зазвичай вони ростуть в певній залежності від збільшення виробничих показників, а вони, на жаль, минулого року не були вражаючими. У 2018 році металургійні підприємства України збільшили випуск чавуну на 2%, до 20,5 млн тонн, і прокату на 0,2%, до 18,3 млн тонн.

В той же час обсяги виробництва сталі скоротилися на 1,5%, до 21,1 млн тонн, у порівнянні з 2017 роком, а випуск залізорудного концентрату впав на 0,3%, до 60,3 млн тонн.

В цілому капітальні інвестиції на охорону навколишнього середовища в 2018 році на підприємствах з видобутку металевих руд склали 1,7 млрд гривень (15,3% від загального обсягу по країні), а по металургії – 2,8 млрд гривень (25,2%).

У структурі капітальних інвестицій на охорону навколишнього середовища підприємств металургії в 2018 році переважали заходи щодо охорони атмосферного повітря і проблеми зміни клімату – 2,3 млрд гривень, поводження з відходами – 295,6 млн грн та очищення стічних вод – 179,7 млн гривень.

У свою чергу екологічні заходи підприємств, що видобувають залізні руди,  включали:

  • захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод – 1 млрд гривень;
  • очищення стічних вод – 267,6 млн гривень;
  • поводження з відходами – 281,9 млн гривень.

Найвищі витрати на охорону навколишнього середовища в 2018 році були в таких регіонах: у Дніпропетровській (9,5 млрд гривень), Донецькій (3,7 млрд гривень), Запорізькій (3,5 млрд гривень), Київській (2,5 млрд гривень) і Полтавській (1,7 млрд гривень) областях, а також у м. Києві (4,6 млрд гривень).

Детальніше про інвестиції та витрати підприємств ГМК на охорону навколишнього середовища – в інфографіці GMK Center.

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