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31 травня 2019, пʼятниця, 15:22 49
Події 2019-05-31T18:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві на Південному мосту збили лося

У Києві на Південному мосту збили лося

На столичному Південному мосту автомобіль збив лося. Інцидент стався вранці 31 травня. Про це повідомляє в Facebook "Київ Оперативний".

"Сьогодні вранці на Південному мосту водієм автомобіля Mercedes був збитий лось. На жаль, тварина загинула", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому ресурсом відео видно, що на мосту стоїть мікроавтобус з причепом, а перед машиною лежить збита тварина. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Як повідомляли Українські Новини, за вбивство червонокнижного лося відтепер штрафуватимуть на 130 тис. грн.

Раніше лось влаштував ДТП під Києвом.

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