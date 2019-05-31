У Києві на Південному мосту збили лося

На столичному Південному мосту автомобіль збив лося. Інцидент стався вранці 31 травня. Про це повідомляє в Facebook "Київ Оперативний".\r\n"Сьогодні вранці на Південному мосту водієм автомобіля Mercedes був збитий лось. На жаль, тварина загинула", – йдеться в повідомленні.\r\nНа опублікованому ресурсом відео видно, що на мосту стоїть мікроавтобус з причепом, а перед машиною лежить збита тварина. Подробиці інциденту з'ясовуються.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за вбивство червонокнижного лося відтепер штрафуватимуть на 130 тис. грн.\r\nРаніше лось влаштував ДТП під Києвом.