Зеленський звільнив скандального Валендюка з посади начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області Олега Валендюка.

Про це йдеться в указі Президента №334 від 31 травня, передають Українські Новини.

"Звільнити Валендюка Олега Сергійовича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області", - сказано в документі.

Причини звільнення не вказані.

Як повідомляли Українські Новини, скандально відомого тиском на суддів Валендюка призначили головою СБУ у Києві та Київській області.

До цього він обіймав посаду заступника прокурора Криму.

Раніше Олег Валендюк в часи Віктора Януковича очолював одне з управлінь Генпрокуратури, але люстрації уникнув.