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31 травня 2019, пʼятниця, 15:51 10
Політика 2019-05-31T16:00:05+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив скандального Валендюка з посади начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області

Зеленський звільнив скандального Валендюка з посади начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області Олега Валендюка.

Про це йдеться в указі Президента №334 від 31 травня, передають Українські Новини.

"Звільнити Валендюка Олега Сергійовича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області", - сказано в документі.

Причини звільнення не вказані.

Як повідомляли Українські Новини, скандально відомого тиском на суддів Валендюка призначили головою СБУ у Києві та Київській області.

До цього він обіймав посаду заступника прокурора Криму.

Раніше Олег Валендюк в часи Віктора Януковича очолював одне з управлінь Генпрокуратури, але люстрації уникнув.

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