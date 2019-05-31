Зеленський звільнив скандального Валендюка з посади начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області Олега Валендюка.\r\nПро це йдеться в указі Президента №334 від 31 травня, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити Валендюка Олега Сергійовича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області", - сказано в документі.\r\nПричини звільнення не вказані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, скандально відомого тиском на суддів Валендюка призначили головою СБУ у Києві та Київській області.\r\nДо цього він обіймав посаду заступника прокурора Криму.\r\nРаніше Олег Валендюк в часи Віктора Януковича очолював одне з управлінь Генпрокуратури, але люстрації уникнув.