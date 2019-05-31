У Кернеса купили ялинки для Харкова по чверть мільйона грн за штуку

Спеціалізоване комунальне підприємство "Харківзеленбуд" Харківської міськради, головою якої є Геннадій Кернес, замовило у ТОВ "Голландські троянди" дерев на 14,8 млн грн. Одними з найдорожчих дерев є п'ять ялинок "Глаука" висотою 8-9 м з п'ятьма формуваннями кореневої системи за 248 тисяч гривень, передають "Наші гроші".

При цьому на ринку ялини висотою 8-9 м можна знайти за 28 тисяч гривень.

Також "Харківзеленбуд" замовив 11 грабів "Фастігіата" форми циліндра висотою 8 м і чотирма формуваннями кореневої системи 294 тисяч гривень. На ринку можна знайти німецькі граби за 76 тисяч гривень.

Все було замовлено близько 1,5 тисячі дерев, які поставлять в цьому році. Ціна угоди на 4% нижче очікуваної вартості закупівлі у 15,4 мільйона гривень.

Гарантійний строк становить один рік. Однак постачальник не несе обов'язки перед замовником за результатами неналежних умов догляду, таких як висадка дерев з порушенням норм, не забезпечення поливу при посушливій погоді або не внесення добрив.

Нагадаємо, Харків закупив б/у тролейбуси в три-чотири рази дорожче інших міст.