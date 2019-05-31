Європейська асоціація вугілля та лігніту Euracoal привітала відкриття ринку електроенергії в Україні з 1 липня

Європейська асоціація вугілля та лігніту Euracoal вітає запуск лібералізованого ринку електричної енергії в Україні з 1 липня у якості важливого кроку в розвитку країни.

Про це йдеться у листі на ім'я віце-прем'єра Володимира Кістіона, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) Оксани Кривенко, спікера Верховної Ради Андрія Парубія за підписом голови Euracoal Брайана Рикетса, спрямованого в четвер, 30 травня.

"Щоб уникнути кумівства або державного втручання, яке приносить користь меньшості за рахунок багатьох, необхідна відданість принципам вільного ринку у моделі ринку електроенергії. Україна починає реформу ринку електроенергії та наслідує приклад більшості інших європейських країн, які реалізували Третій енергетичний пакет ЄС", - наголошується в документі.

В Euracoal відзначили, що при цьому вільний ринок повинен бути відкритий для багатьох гравців, в тому числі імпортерів та експортерів.

Асоціація застерігла українських чиновників від помилок, вважаючи, що захист найбідніших верств населення слід організовувати за допомогою відповідної соціальної політики (а не покладати ці функції на енергокомпанії). "Підтримка поновлюваних джерел енергії повинна бути прозорою, щоб споживачі знали про її вартості", - вважають в Euracoal.

"Найголовніше - конкурентний ринок, який належним чином відображає справжню вартість електроенергії, створює умови для інвестицій в нові електростанції та іншу енергетичну інфраструктуру", - підкреслюється в листі Рикетса.

Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року в Україні намічений запуск нового оптового ринку електроенергії (ОРЕ). Єдиний покупець і продавець електроенергії – державне підприємство (ДП) "Енергоринок" – ліквідується. Передбачається, що енерговиробники будуть продавати свою электтроэнергию за двосторонніми договорами з великими споживачами та постачальниками. Обсяг, який не буде законтрактований за двосторонніми договорами, можна буде придбати на ринку "на добу вперед" і на внутридобовому ринку. Розрахунок плати за небалансы буде здійснюватися на балансуючому ринку.