"Нацкорпус" оголосив війну злочинному клану в "Укрхімтрансаміаку"

Представники політичної партії "Національний корпус" впритул зайнялися злочинними кланами в державному підприємстві (ДП) "Укрхімтрансаміак", які причетні до численних злочинних схем незаконного збагачення. Відкрито кримінальну справу, в якій, за попередніми даними, головними фігурантами є представники Адміністрації Президента України. Націоналісти стверджують, що до незаконних оборудок безпосередньо причетні: Володимир Бобко, Валентин Шліхта, Дмитро Бабченко, Олександр Грановський та Ігор Кононенко.

Про це йдеться на сторінці "Нацкорпуса" в соціальній мережі Facebook.

Вибори 21 квітня стали основою для зміни минулої влади. На порядку денному гостро стоїть питання нових призначень і політичних рішень від Володимира Зеленського. "Нацкорпус" висловлює сумніви щодо повного повалення "порошенківського режиму". За словами націоналістів, політики епохи Порошенка залишаються на своїх "прибуткових" місцях, і крім іншого, є серйозні побоювання, що на зміну колишньому режиму повернеться куди більш небезпечний - режим Януковича.

Йдеться про боротьбу за керівництво у ДП "Укртрансхімаміак", яка відбувається між двома "конкуруючими фірмами". З боку Петра Порошенка за керівництво бореться Олександр Грановський, з боку Віктора Януковича - Володимир Бобко. Відзначимо, що Бобко зі своїм директором Ігорем Трегубенком очолювали ДП "Укрхімтрансаміак", проте в політичній боротьбі програли місця Грановському та його команді. Варто зауважити, що на даний момент йдуть суди з відновлення Ігоря Трегубенка на посаді директора.

За словами активістів "Нацкорпуса", свого часу поставивши Ігоря Трегубенка на посаду директора, Володимир Бобко активно, але незаконно користувався благами одного з найбільш ресурсних в країні підприємств - "Укрхімтрансаміак". За словами націоналістів, своїми незаконними діями з вимивання грошей з підприємства вищезгадані особи довели його до збитків на десятки мільйонів доларів.

Відзначимо, що в 2017 році у цій справі було розпочато кримінальне провадження №42017000000002424 по ст. 219 (доведення до банкрутства) і ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

У тій справі також фігурувало ТОВ "Українська морська транспортна компанія", яка надавала фіктивні послуги на суму 10 млн гривень. Засновником компанії значився радник Ігоря Трегубенка якийсь Рулава Одд (до зміни прізвища - Шевчук Денис Володимирович), який є братом колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

Відзначимо, що Рулава Одд (Денис Шевчук) очолював проросійський політичний рух "Русь". Представники даного руху були причетні до великого багатомільйонного скандалу. Тоді на території захопленого сепаратистами м. Горлівка їм вдалося незаконно викачати аміак на суму близько 3 млн доларів з українського аміакопроводу. "Нацкорпус" стверджує, що до даного скандалу пряме відношення має партнер Володимира Бобка - Дмитро Бабченко, який в подальшому очолив Миколаївський філіал ДП "Укрхімтрансаміак".

Резонанс зіграв на руку Адміністрації Президента, в тому числі Олександру Грановському. За запевненнями націоналістів, в результаті зміни влади, державним підприємством "Укрхімтрансаміак" став володіти "новий клан", але за старими злочинним схемам.

На даний момент команда Порошенка робить офіційну закупівлю кількох сотень тонн аміаку, які за документами вивозять з роздільчих станцій тисячами тонн, не сплачуючи мита державі. Крім цього, результатом цих процесів стали систематичні претензії Україні від підприємства-постачальника - "Тольяттіазот". Нестачі на суми в мільйони доларів оплачуються українським підприємством, тобто за фактом - Україна сплачує недостачу від вкрадених на аміаку грошей.

Окремим пунктом "Нацкорпус" приділяє увагу питанням безпеки. Згідно перевіркам, при вищевказаних інструкціях Грановського, і Бобко-Трегубенко були прострочені терміни регламентних оглядів і ремонтів аміакопроводу, що може призвести до всеукраїнської техногенної катастрофи і масової загибелі людей.

Нагадаємо, цього тижня партія "Національний корпус" і громадська організація "Національні дружини" відвідали всі офіси і роздавальні станції ДП "Укрхімтрансаміак" в Миколаєві, Херсоні, Одесі, Дніпрі. Мета відвідувань полягала в зборі максимальної кількості інформації щодо незаконного збагачення співробітників Адміністрації Президента через контрабанду російського аміаку. Діяльність "Нацкорпуса" не залишилася непоміченою, під час рейдів практично повністю зупинилася незаконна діяльність з контрабанди, а відвантаження відбуваються в малій кількості. Також під час рейдів від одного з керівників філії ДП "Укрхімтрансаміак" надходили погрози на адресу активістів.

Деякі представники команди Петра Порошенка, прийшовши до влади, за запевненнями "Нацкорпуса", взяли "корупційну естафету" колишнього "керівництва" країни. Згідно зі свідченнями націоналістів, команда Порошенка робить офіційну закупівлю кількох сотень тонн аміаку, які за документами вивозять з роздавальних станцій десятки тисяч тонн, не сплачуючи мита державі.

Націоналісти стверджують, що не дадуть винуватцям звести справу до нуля. Активісти твердо переконані, що в подальшому зможуть ще ретельніше стежити і боротися з даною проблемою. Зокрема, "Нацкорпус" вимагає притягнути до відповідальності представників СБУ і митників, які закривали очі на обкрадання України і не намагалися протидіяти небезпеці громадян країни.