Перенесення ринку не вирішить проблеми шахтарів - потрібні системні реформи вугільної галузі, - Волинець

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розкритикував наміри уряду вирішити проблеми вугільної галузі за рахунок перенесення ринку електроенергії. На його думку, влада сама хоче перенести ринок, але при цьому говорять, що це допоможе гірникам. Але вугільній галузі потрібні системні кроки і реформи, а перенесення ринку тільки погіршить ситуацію, заявив лідер профспілки.

"З подивом дізнався, що на сьогоднішньому засіданні РНБО, яке присвячене вугільній галузі, будуть розглядати і питання перенесення ринку електроенергії. Перенесення ринку не вирішує проблеми вугільної галузі, а навпаки - посилює її", - підкреслює Волинець.

Лідер профспілки зазначає, що замість проведення серйозних реформ, влада постійно відволікає увагу іншими питаннями.

"Ми щороку вибиваємо зарплати у Міністерства, стукаємо касками, шахтарі голодують, на підприємствах - трагедії. І нам все кидають якісь подачки, то трохи боргів погасять, то якісь крихти виділять. А тепер взагалі говоримо про перенесення ринку як варіант рішення проблем. Досить розмивати тему і відволікати увагу гірників іншими питаннями", - зазначає голова Незалежної профспілки гірників України.

Михайло Волинець звернувся до Президента і РНБО сконцентруватися на вугільній галузі, а не намагатися проштовхнути якісь свої питання.

"Закликаю Президента і РНБО зараз сконцентруватися на вугільній галузі. А в перспективі дати гірникам ринок і ринкові правила, дати можливість шахтам укладати прямі договори з енергопостачальниками, дати можливість працювати за принципом мінових схем, дати можливість конкурувати. Не потрібно прикриватися проблемами шахтарів і пропихати якісь свої рішення, як те ж перенесення ринку. Для порятунку галузі потрібні системні рішення і кроки, перенесення ринку взагалі ні до чого", - підкреслив Волинець.

Нагадаємо, в ніч на середу, 29 травня, в селі Селець Сокальського району Львівської області на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" на горизонті 242 м сталося обрушення породи, загинуло двоє людей.

Як раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив на п'ятницю засідання РНБО через проблеми у вугільній галузі.