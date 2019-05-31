Український виробник соків почав будівництво третього заводу в Польщі

Один з найбільших в Україні виробників фруктових соків і сокових концентратів група компаній T. B. Fruit (Городок, Львівська область) має намір запустити третій завод з переробки фруктів та ягід потужністю 330 тис. тонн в рік в місті Бжостовець (Польща) в липні 2020 року.

Про це повідомив директор з виробництва групи Олег Мочалюк, передають Українські Новини.

"У Польщі розпочато будівництво заводу компанії T. B. Fruit, він буде третім заводом в Польщі і найпотужнішим у Європі", - сказав він.

За словами Мочалюка, завод зможе переробляти 3 тис. тонн яблук на добу.

Офіційно будівництво було розпочато 30 травня.

Запланований обсяг інвестицій в проект становить понад 40 млн євро.

Наголошується, що вироблена на цьому заводі продукція орієнтована на експорт в країни ЄС і США.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 група компаній T. B. Fruit інвестувала 20-22 млн євро в першу лінію з виробництва пектину на новому заводі.

В 2015 році група компаній T. B. Fruit запустила завод з переробки фруктів та виробництва сокових концентратів у місті Єдінци (Молдова).

T. B. Fruit об'єднує підприємство "Яблуневий дар" (входять 6 заводів: у Хмельницькій, Харківській, Львівській і Вінницькій областях), заводи T. B. Fruit Dwikozy і T. B. Fruit Annopol (обидва - Польща), компанії "Танк Транс Україна" та Tank Trans Polska, які займаються внутрішніми і міжнародними перевезеннями наливних вантажів автоцистернами, а також садівничий комплекс "Т. Б. Сад" з 700 га садів яблуні, вишні, полуниці та малини.

З 2011 року Т. B. Fruit виробляє соки прямого віджиму під ТМ Galicia.

Тим часом у 2018 році великий виробник яєчної продукції "Овостар Юніон" відкрив дочірню компанію в Дубаї (ОАЕ).

У січні-лютому 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 760 млн доларів.