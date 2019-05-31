Київська Школа Економіки не переходитиме через новий закон з англійської на українську, і може піти з України, - Милованов

Київська Школа Економіки не переходитиме через новий закон з англійської на українську, і може піти з України,

Почесний президент Київської Школи Економіки Тимофій Милованов не згоден з тим, щоб у керваному ним навчальному закладі викладання здійснювалося державною мовою. Про таке він повідомив на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Закон про мову вимагає щоб Київська Школа Економіки викладала українською мовою. Нам це не підходить. Ми викладаємо виключно англійською. На більшості програм. Також закон вимагає щоб ми навчали наших студентів українській мові. Нам це теж не підходить. У нас мало ресурсів, ми живемо на гроші благодійників. Приватних осіб та українських бізнесів які дарують свої зароблені гроші для розвитку освіти. Ми маємо бути відповідальними перед донорами і суспільством. І витрачати благодійні внески на навчання студентів сучасним навичкам, які роблять їх конкурентоспроможними в світі", - зазначив Милованов.

В дискуссії, яка розпочалася на сторінці Тимофія Милованова під його постом, чимало дописувачів вказували на те, що навчальні заклади мають виконувати прийнятий Закон. Втім сам президент Київської Школи Економіки з такою постановкою питання не погодився.

"Ні. Я не погоджуюсь. Ми будемо платити штрафи, відмовлятись від ліцензії, переїжджати в іншу країну. Якщо Україні не потрібні сучасні економісти, то це право України. Але перетворювати економічну освіту в Київській Школі Економіки на цирк ми не будемо", - констатував Милованов.

Учасники дискусії запропонували керівнику КШЕ спочатку виконати положення Закону, а вже потім ініціювати зміни до нього. Але це автора допису не задовольняє.

"Це нісенітниця. Якщо ми будемо викладати англійською, то російська буде визнана прийнятною до викладання? Звідки ви таке взяли? Потрібно дурних законів не приймати. Якщо хочете заборонити російську мову, то забороняйте. Але чому забороняти англійську? І ще вам розкрию таємницю - нікому в світі та в Україні не потрібні економісти які навчаються українською", - резюмував Милованов.

Слід зазначити, що під час президентської виборчої кампанії почесний президент Київської Школи Економіки Тимофій Милованов на цій же персональній сторінці в соцмережі Facebook активно виступав на стороні кандидата Петра Порошенко. Варто нагадати, що саме екс-президент України був одним з ініціаторів прийняття Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який був проголосований і ухвалений Верховною Радою України 25 квітня 2019 року.