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31 травня 2019, пʼятниця, 11:18 430
Політика 2019-05-31T14:00:03+03:00
Українські Новини
Дочірнє підприємство китайської CNBM звернулося до президента Зеленського за захистом від рейдерства

Дочірнє підприємство китайської CNBM звернулося до президента Зеленського за захистом від рейдерства

ТОВ «Восход Солар» - дочірня компанія Китайської Національної Групи Корпорацій по будівельним матеріалам - просить президента України захистити їх від рейдерства. Про це компанія повідомляє у своєму відкритому листі на ім'я президента.

Так, дочірнє підприємство Материнської Компанії звернулась до новообраного президента Зеленського, попросивши його про допомогу у захисті своїх активів від рейдерів, а саме – захистити сонячну електростанцію потужністю у 53 МВт у Миколаївській області.

Справа в тому, що представники китайської компанії стверджують, що на їх активи незаконно претендує Павло Фукс – український підприємець, відомий у ЗМІ купівлею боргів підприємств по всій території України. Також повідомляється, що бізнесмен Фукс, маючи зв’язки в українських судах і силових структурах у вигляді Генеральної Прокуратури та СБУ, впливає на прозорість судових справ між китайською ТОВ «Восход Солар» та ТОВ «ФК Веста», котру ЗМІ пов’язують з олігархом Фуксом.

Китайський інвестор повідомляє Президенту України, що своїми рішеннями Глава Прокуратури Юрій Луценко і один з керівників СБУ – Генерал-полковник Демчина призначили десятки слідчих та прокурорів для обслуговування приватних інтересів ТОВ «ФК Веста», намагаючись незаконними методами зупинити роботу підприємства.

Паралельно цим діям, відповідно до тексу відкритого листа, Південно-Західний господарський апеляційний суд практично без розгляду відхилив апеляцію «Восход Солар», а після – виніс вигідне Павлу Фуксу рішення, провівши у нарадчій кімнаті менше 2 хвилин, на їхню думку, це свідчить про те, що текст рішення був підготовлений заздалегідь і мав очевидні ознаки корупційних дій.

Висновок, зроблений одним з найбільших в Україні інвесторів виявився невтішним – як вважає китайська сторона, судова реформа під керівництвом Грановського-Порошенко виявились неефективною, а судові та силові органи продовжують обслуговувати інтереси окремих осіб, що може серйозно вплинути на інвестиційну привабливість України. Також інвестори розраховують на активну участь Президента у цій справі.

CNBM – державна китайська корпорація, яка займає 243 місце у рейтингу видання Forbes Fortune 500 з річним доходом у 31,71 млрд доларів США та володіє десятьма сонячними електростанціями в Україні, загальною потужністю в 267 МВт.
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