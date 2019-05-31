Гордон очолив передвиборчий штаб партії Смешка "Сила і честь"

Главою передвиборчого штабу партії "Сила і честь" екс-голови Служби безпеки України, колишнього начальника Головного управління військової розвідки Міноборони Ігоря Смешка став журналіст Дмитро Гордон. Про це Смешко повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує портал gordonua.com.

"Передвиборча кампанія набирає обертів, і політична партія "Сила і честь" упевнено продовжує процес партійної розбудови та об'єднання у своїх лавах професіоналів. Ми впевнені, що навіть в умовах браку часу, ресурсів і доступу до популярних ЗМІ, маючи таку велику підтримку співвітчизників, саме партія "Сила і честь" стане тією рушійною силою, навколо якої буде сформовано якісну і дієву парламентську більшість", - зазначив Смешко.

За його словами, місія "Сили і честі" - привести у Верховну Раду й уряд справжніх професіоналів.

"Повідомляю також, що сьогодні главою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч Дмитро Гордон. При цьому він ще раз підтвердив, що не буде балотуватися до Верховної Ради України. Відразу після виборів він планує повернутися до професійної діяльності журналіста", - додав Смешко.