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31 травня 2019, пʼятниця, 09:10 384
Економіка 2019-05-31T11:30:03+03:00
Українські Новини
Коломойський торпедує ринок електроенергії, - Корольчук

Коломойський торпедує ринок електроенергії, - Корольчук

Лобіюючи відстрочення старту ринку електроенергії, Ігор Коломойський намагається його поховати. Про це заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук в ефірі радіо "Голос столиці".

Експерт вважає, що поява дискусії про дату старту ринку електроенергії пов'язано зі зміною президента і тим, що проти введення ринку виступає близький до Володимиру Зеленському олігарх. Ігор Коломойський зацікавлений у можливості отримувати дешеву електроенергію для своїх заводів.

"Ігор Коломойський прямо сказав: треба припинити ринок електроенергії. І все... Тому що група "Приват", як називали колись, він є одним з власників так званого феросплавного бізнесу. Це, грубо кажучи, 4, реально 3 феросплавних заводи, найбільший в Запоріжжя, Нікополь, Стаханов. Що таке феросплавний бізнес? це бізнес, який дуже витратний у частині електроенергії. Грубо кажучи, більше 70% у собівартості виробництва продукції - це електроенергія. Їм вигідно мати дешеву електроенергію. Їх будували, до речі, у гідроелектростанцій дешевих. Така логіка була, щоб була дешева електроенергія", - пояснює експерт.

Однак після запровадження ринку можливість отримувати дешеву електроенергію зникає, всі учасники знаходяться в рівних конкурентних умовах. Тому Коломойський намагається скасувати реформу.

"В ринкових умовах ти вже не вибираєш: ось я хочу споживати звідти електроенергію або звідти. І ось ці компанії зацікавлені мати дешевий енергоресурс. І тому Коломойський, на мою думку, фактично торпедує таким чином цей ринок", - заявив експерт.

Корольчук зазначає - дискусія про дату старту ринку перейшла з обговорення технічних аспектів в суто політичну площину. У той час як технічних або економічних підстав не запускати ринок немає.

"Наприклад, вчора було звернення СБУ з рекомендацією до уряду, що є небезпека, потрібно призупинити ринок електроенергії. У мене питання. В Україні є проблема з транзитом газу. Ми уклали договір чи ні? СБУ також пише, напевно? Ні, це нормально, СБУ відстежує всі теми, і вона повинна це робити. Там, де є ризики для держави. Але дуже дивний збіг", - вважає експерт.

На думку Корольчука, зволікання із запуском ринку - це спосіб взагалі відмовитися від впровадження прозорих правил та чесної конкуренції в енергетиці. Якщо його відкладуть, за кілька років буде введена гібридна модель ринку, контрольованого державою, і галузь втратить можливість отримати ресурси на модернізацію енергосистеми.

"Якщо просто банально через політичні моменти його перенесуть, а, швидше за все, і поховають відразу. Бо зараз деякі люди, кажуть, до 2022 року, 2023-го. Ми тоді, якщо й побачимо його, то в формі якогось монстра видозміненого. Це буде регульований ринок, з елементами ринку, але регульований, контрольований державою. Ми фактично втратимо можливість отримати ресурси для того, щоб модернізувати потім нашу енергосистему. Під модернізацією я маю на увазі АЕС, ТЕС, ГЕС, електромережі", - прогнозує експерт.

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