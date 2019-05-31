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  • Під Києвом BMW на шаленій швидкості влетіла під вантажівку і загорілася: водій загинув
31 травня 2019, пʼятниця, 08:45 39
Події 2019-05-31T11:30:03+03:00
Українські Новини
Під Києвом BMW на шаленій швидкості влетіла під вантажівку і загорілася: водій загинув

Під Києвом BMW на шаленій швидкості влетіла під вантажівку і загорілася: водій загинув

У четвер, 30 травня, під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна аварія. Поруч з населеним пунктом Копилов за напрямом у бік Житомира BMW на швидкості понад 200 кілометрів в годину влетіла під фуру. Водій помер на місці.

Трагічний інцидент стався близько 18:30. Про це Інформатор дізнався на місці подій.

За словами водія вантажівки, його транспорт був припаркований на узбіччі, коли він відчув сильний удар. Вийшовши, він побачив, що під його вантажним авто знаходиться легковик, яка фактично повністю виявилася придавленою. Водій BMW виявився мертвим. Легкова машина загорілася. На місце оперативно прибули співробітники ДСНС і ліквідували загоряння, вони ж дістали авто з під фури. Після чого вилучили і останки тіла загиблого.

Власник вантажного автомобіля не постраждав. А на спідометрі BMW стрілка зупинилася на цифрі 210 кілометрів на годину. Від самого транспорту не залишилося живого місця. З якої причини загиблий летів з такою швидкістю, на жаль, ніхто не знає. На місце приїхали його родичі, але вони перебували в шоковому стані і не могли нічого пояснити.

Територію огородили стрічкою, слідчо-оперативна група вже почала проводити слідчі дії. На місці працювали правоохоронці, медики і рятувальники. Деталі того, що сталося, встановлюються.

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